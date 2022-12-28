Evden 7.000 TL ek para para kazanmak artık mümkün! İŞKUR en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alıyor!

İŞKUR en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alıyor! Evden 7.000 TL ek para para kazanmak artık mümkün! Bu kapsamda İŞKUR her gün iş ilanlarını yenileyerek yeni personel alımı yapıyor. Özellikle evden çalışmak isteyen ve KPSS şartı aranmayan iş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinde araştırmaya yapmaya başladı. Paketleme işçisi olarak toplam 1415 işçi alınacağı İŞKUR tarafından sunulmuştu. Bu kapsamda paketleme işlerinde bazı firmalarda deneyim şartı aranırken bazı firmalarda ise tecrübe aranmamaktadır.

Paketleme İşçisi İçin Başvuru Şartları

Paketleme işçisi ilanı için başvurular İŞKUR üzerinden online bir şekilde gerçekleşiyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar belirtilen şartları karşılamaları durumunda başvuru tarihleri içerisinde online başvuru yapabilir. Bu kapsamda paketleme işi aranan şartlar:

· En az ilkokul mezunu olmak

· En az 18 yaşını doldurmuş olmak

· Çalışmaya engel bir hastalığın bulunmaması

· Vardiyalı çalışmaya uygunluk

· Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi

· Adli sicil kaydının temiz olması

İşkur paketleme ilanlarında aranan genel şartlar bu şekildedir. Ancak başvurulmak istenen ilana göre aranan şartlarda değişiklikler görülebilir. Bu doğrultuda İŞKUR’un resmi sitesi iskur.gov.tr üzerinden paketleme işçisi ilanlarının aranması durumunda uygun ilanlar listelenir. Bu şekilde şartları sağlayan adayların paketleme işleri ile 7-8 bin TL kazanmaları mümkündür. Devamlı değişen ilanların takip edilmesi sonucunda en yüksek kazanç sağlayan İŞKUR işleri bulunacaktır.



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