Evde Saç Boyamak Tehlikeli Midir?

Saç boyama işlemi sırasında alerji gibi durumlar ile karşılaşmak olasıdır ve bu durumun önüne geçmek için çeşitli önlemlerin alınması gerekir. Kuaför Samet Zili, saç boyama aşamasında karşılaşılabilecek durumlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve evde yapılan boya işlemi sırasında alerji oluşma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Boyama işlemi sırasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Kuaför Samet Zili, alerji gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılmaması adına bazı uyarılar gerçekleştirdi. Londra'da yaşayan ünlü kuaför Samet Zili, saçlarında beyaz görmenin çoğu kadının istemediği bir durum olduğunu açıkladı.

Merak edilenlere de yanıt veren ünlü kuaför, kadınların beyaz saç gördükleri zaman ya da saç renklerinde bir değişikliğe gitmek istedikleri zaman ilk olarak kuaföre gitmeyi tercih etmeleri gerektiği hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Konu hakkında örnekler de verildi ve İngiltere'de saç boyamak isteniyorsa öncelikle saç derileri için alerji testinin yapılması gerektiği söylenildi. Bu alerji testi yapılmadan ise saç boyatma işlemi yapanların ağır cezalar ile karşılaştığı açıklandı.

Ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilen boyaların içerisinde bulunan maddelerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Zili, boyaların kaliteli olması gerektiğine de dikkat çekti.

Ayda birkaç defa olmak üzere çok erken yaşta saç boyamaya başlayan kadınların deri dahil tüm vücudunda alerjik durumların görülme ihtimalini arttırdığı hakkında açıklamalar gerçekleşti. Saç boyama işlemlerinde kalitesiz ürün satın alınması durumunda sağlık sorunları ile karşılaşılabileceği de belirtildi. Sarı saçlı olmak isteyen kadınların evde kendi kendilerine açıcı uyguladıkları fakat bu durumun saç derisine zarar verebildiği öğrenildi. Bunun yanı sıra saçın parlaklığı ile canlılığının azaldığı belirtilirken ciltte ve saçta yapılanma sürecinin başladığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Gerekli testler yapılmadan saçın boyanması durumunda ise bölge üzerinde kaşıntı ya da kızarıklığın görülebildiği anlatıldı.