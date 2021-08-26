Halkbank 5000 TL Mini Kredi Başlattı, Son Dakika Duyurdu

Halkbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Halkbank 5000 TL kredi kampanyasına başladı. Bu krediler mini kredi olarak verilecek. İhtiyaç kredisi kampanyasına göre onay almak isteyenler, belirli şartlar göre kredi alacak. Banka yaptığı son dakika kredi kampanyası ile birlikte, hemen kredileri alabileceklerdir. Halkbank 5000 TL mini kredi imkanı sunarak, müşterilerinin acil nakit ihtiyacını giderebilmeyi hedefliyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan kişiler için oluşturulan bu kampanya uzun vade seçeneği ve düşük faiz oranlarına sahip olarak öne çıkıyor. Tek sefere mahsus olarak verilen bu kredinin koşulları ve detayları haberimizde…

Halkbank 5000 TL Mini Kredi Koşulları Neler?

Halkbank 5000 TL mini kredi, bankanın emekli olan müşterilerini ve maaşını Halkbank’a taşıyan emeklilerin tamamını kapsıyor. Tek seferlik 5000 TL’ye kadar verilen bu kredi için yalnızca emekli olma ve Halkbank üzerinden maaş çekme şartı aranıyor. 5000 TL’lik mini kredi için belirtilen kredi faiz oranı ise 1.60. Üstelik düşük faizli bu kredi için 36 aya kadar vade seçeneği sunulabiliyor. Bu kapsamda emekliler yalnızca 200 TL aylık ödeme ile nakit desteği bulabilecek.

Halkbank 5000 TL Mini Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank 5000 TL mini kredi alındığında eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli ya da serbest ödemeli olarak taksitlendirilebiliyor. Taksitlendirme içerisine aylık faiz oranı, kredi tahsis ücreti ve vergilerin tamamı yansıtılıyor. Halkbank mini kredi başvurusu yapabilmek için online iletişim kanalları ya da şahsen başvuru yeterli olabiliyor. Online iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmak isteyen emekliler mobil ya da internet bankacılığını kullanarak, krediler bağlantısı üzerinden mini kredi başvurusu yapabileceklerdir.