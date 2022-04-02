Emeklilik Bekleyenlere Müjde! 15 Yıl Çalışma ve 3600 Prim Gün İle Anında Kıdem Tazminatınızı Alarak Emekli Olabilirsiniz. Bilindiği gibi emekli olmak amacıyla gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumunun bildirmiş olduğu bu koşulların yerine getirildiği andan itibaren emeklilik müracaat işlemlerine başlanabilir. Özel sektörde faaliyet gösterenler açısından emeklilik hakkından önce kıdem tazminatı alınması da oldukça önemlidir.

Vatandaşların tam da bu noktada hem kendi haklarını bilmeleri hem de bu hakların nasıl kullanılacağını öğrenmeleri gerekir.

Emekli Olacaklar İçin Kıdem Tazminatı İle Emeklilik Hakkı Tanınıyor

Kıdem tazminatı ödemelerinde hiçbir seçenekte ise istifa halinde ödeme yapılması gerekir. Fakat bu şekilde tazminat almak isteyen vatandaşların haklı sebeplerden dolayı iş sözleşmelerini sonlandırmaları ve haklılıklarını belgelemeleri gerekir.

3600 Gün İle Hem Emeklilik Hem De Tazminat Hakkı Elde Edebilirsiniz

Sosyal Güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre halen çalıştığını ve emekli olmak istediğini dile getiren herhangi bir vatandaşın aramış olduğu kulları bilgilere cevaben SGK uzmanlarının emeklilik ve de kıdem tazminatı ile ilgili yapmış oldukları açıklamaları şu şekilde olmaktadır. İş hayatında bulunan bir vatandaş kendisi ile ilgili 2 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya geldiğini ve 18 Eylül 1998 tarihinden itibaren sigortalı bir şekilde çalışmaya başladığını söylemiştir. Fakat boşluğunun çok olduğunu söylemiş yani 3 gün 100 gün prim ödemesinin bulunduğunu söylüyor. Bu açıklamadan sonra çalışan SGK uzmanına ise iş yerinde kıdem tazminatı şeklinde ayrılma hakkının olup olmadığı sorusu sorulmuş. Tam da bu soruya cevaben çalışanın kıdem tazminatı ile ilgili emekli olmak açısından aranan koşullardan yaş dışındakileri sağlayanlar işlerinden Kıdem tazminatı alarak ayrılabilir.

Gerekli yaş ve prim gün sayısı kriterlerinin yerine getirilmesinden sonra emeklilik açısından müracaat işlemlerinin en son çalışılan yer SGK dairesine yapılması gerekir.