Donmuş Tavuk Nasıl Çözülür?

Türk mutfağında en çok tüketilen çeşitlerden biri olan tavuk eti dondurucuda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Hem lezzetli olan hem de ekonomik olan tavuk eti genel olarak kısa süre içerisinde tüketilmeyecek ise buzluğa atılmaktadır. Dondurulmuş tavuk etini güvenli bir şekilde çözme yöntemleri hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Donmuş tavuğu çözmek için tercih edilen ilk yöntem soğuk suda bekletmek olacaktır. Öncelikle tavuk su geçirmez bu şekilde streç ile örtülür ve daha sonra geniş bir kasenin içine soğuk su eklenir. Eklenen suyun içerisine tavukları 2-3 saat bekleterek çözdürmek mümkün olacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu ise bakteri üremesinin önüne geçmek için kasenin içinde bulunan suyu yarım saatte bir değiştirmek olacaktır. Eğer bu yapılmazsa ısınan su bakterilerin üremesine sebep olabilir.

Buzdolabında bekletmek de donmuş tavuk görmek için kullanılan ikinci yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Buzdolabında raf içerisinde 5 saat bekleyen buzluktan çıkan tavuklar çözülecektir. Aynı zamanda ikinci olarak kullanılan bu yöntem bakteri üremesini engellerken tavuğun tadını da koruyacaktır. Buzdolabına konulan tavukların 2-3 gün içerisinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Zor durumda olunması durumunda ve zaman kısıtlaması varsa donmuş tavuk ısıya dayanıklı olan bir kabın içerisine yerleştirilir ve mikrodalga yardımı ile çözülebilir. Ancak mikrodalga yöntemi kullanılacak ise tavuğu mikrodalgada çözdürdükten sonra pişirip tüketmek gerekmektedir. Bu duruma gerekçe olarak mikrodalgada pişirme sürecinin başlatılmış olması gösterilmektedir. Mikrodalga ardından tavuk bekletilirse kısa süre içerisinde bakteriler üremeye başlayabilir.

Donmuş halde pişirmek de kullanılan bir diğer yöntem olmaktadır ve pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Tavuk, çorba ya da yahni gibi yavaş pişmesi gereken tencere yemeklerinde kullanılacak ise tavuğu çözülmeye gerek kalmadan kullanabilmek olası bir durumdur.