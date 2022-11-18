Ev veya Araba Satın Almak İsteyenlere Müjde! Herkesi Kapsıyor! Güncel Konut ve Taşıt Kredisi Faiz Oranları!

Pandemi nedeni ile konut fiyatlarında ve taşıt fiyatlarında artışlar meydana gelmişti. Pandemi döneminin bitmesine rağmen fiyatlardaki yükselişlerin devam etmesi vatandaşları düşündürüyor.

Covid-19 salgının neden olduğu fiyat artıları otomobil ve konut fiyatlarında da etkili oldu. Büyük yatırım yapmak isteyen vatandaşlar iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Finansman desteği bulamayan vatandaş tek çare olarak soluğu bankada almak zorunda kalıyor. Faiz oranlarının bankadan bankaya değişiklik göstermesi vatandaşları bankaların sunmuş olduğu kampanyaları araştırmaya yöneltiyor. Bankalar arasında dolaşmamak için gerek konut gerekse taşıt kredisinde araştırma yaptık. Kredileri ile ilgili detayları ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Konut Kredisinde Faiz Oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar genellikle Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz kararlarına göre uygun faiz oranı sunan bankaları tercih ediyor. Güncel olan faiz oranları Merkez Bankası tarafından ön plana çıkan kararlara göre şekilleniyor.

Vakıfbank sunmuş olduğu kredilerde güncel faiz oranlarını açıkladı. En düşük konut kredisi faiz oranını sunmayı hedefleyen banka müşterilerine 1,32 oranında faiz uygulayarak konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası tarafından konut kredisi olarak yürütmüş olduğu kredide oranı 1,37 olarak belirledi. Kamu bankası olarak hizmet sunan bir başka banka Vakıfbank müşterilerine 1,38 oranında faiz uyguluyor.

Özel bankalar arasında hizmet sunuma sağlayan Akbank konut kredisinde oranı 1,39 olarak belirledi. Bir diğer banka olarak Garanti Bankası vatandaşlara konut kredisi kampanyası yürüterek faiz oranını 1,42 olarak belirledi. Yapı Kredi Bankası tarafından konut kredisi kampanyasında oran 1,45 olarak belirlendi. İşbank gerçekleştirmeyi düşündüğü ev kredisi kampanyasında müşterilerine 1,45 oranında faiz uygulayarak kredi kullandırmayı hedefliyor.

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Taşıt kredisinde en avantajlı kampanyayı yürüten İşbank, taşıt almayı düşünen vatandaşlara satın alacakları otomobilin sıfır olması ya da ikinci el olmasına bakılmaksızın 1,55 faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Yapı Kredi Bankası taşıt kredisinde otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara satın alacakları taşıta 1,59 oranında faiz uygulayarak kredi sunumu yapıyor.