Bakan Elvan Uyardı! Pandemi Destekleri ve Milli Gelir Oranı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto para piyasasına ilişkin yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti fakat vatandaşlara tasarruflarını değerlendirme konusunda yönetemeyecekleri riskleri almamaları konusunda bir tavsiyede bulundu. Bakan Elvan ülkede yıl sonu cari açık beklentisinin 22 ile 25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Salgın dönemi içerisinde verilen destek tutarının ise milli gelire oranının krediler hariç olmak üzere yüzde üçü aşacağı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankacılık sektörü hakkında da savunma, bilişim ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişiklik gösterebileceğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve turizm ile ilgili olan hedeflerin gerçekleşmemesi halinde bu durumun cari açığı nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Elvan, ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmediklerini ve aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanması ile birlikte turizm sektöründe de bir canlanma yaşanmasını beklediklerini anlattı. İlk defa ülkemizde 200 milyar dolar ihracata ulaşılacağının öngörüldüğü açıklandı. Sene sonunda ise 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık beklendiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından ifade edildi.

Süre içinde artış gösteren işsizlik baskısı ve buna karşı atılacak olan adımları da değerlendirme altına alan Lütfi Elvan, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve nakdi ücret desteği kapsamında toplam olarak 9 milyon 546 bin kişiye 55 milyar TL tutarında destek sağlandığını açıklayarak önemli konuları kamuoyu bilgisine sundu. Haziran sonuna gelindiğinde ise bu rakamın 67,5 milyar TL'ye ulaşacağı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, istihdamı iyileştirmeye yönelik olan adımların 5 başlıkta atılacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin ekonomik politikalarının yönünün ve hedefinin belli olduğu söylenildi ve piyasalardan, sanayicilerden ve halktan güvenmeleri istenildi.