Ev ve Araba Alacaklar İslam Memiş’e Kulak Verin! Herkesi Uyardı. Beklemede Kalın! Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ünlü ekonomist Memiş, sosyal medya hesabından ev ve altın alacak vatandaşları uyardı. Kur farkının ev ve araba fiyatlarına yansıdığını belirterek, alınacak mülkler için beklenmesi gerektiğini ifade etti. Beklenmesi gereken tarihi de açıkladı. Bu tarihten önce ev ve araba alanlar, ciddi oranda zarar edecekler. Yüzlerce kişi tarafından takip edilen İslam Memiş piyasalar hakkında görüşlerini belirtti. Detaylar haberimizde…

Yüzlerce yatırımcı tarafından takip edilen İslam Memiş önceki gün dolar ve altın üzerinde önemli açıklamalarda bulundu. Altın ve dolar ile ilgili olarak tüm yatırımcıları uyaran Memiş, hangi dönemin alım fırsatı olacağı ve kur fiyatların ne düzeyde olacağı hakkında bilgiler verdi.

Yatırımcılara sosyal medya hesapları üzerinden sürekli olarak önemli açıklamalarda bulunan ünlü ekonomist, ev ve araba alacakları uyarıyor. Borç durumlarının gözden geçirilerek ekonomi hakkında önemli bilgiler verdi. İşte yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ekonomistin şok eden açıklamaları…

Yatırımcılar Alım Pozisyonlarına Dikkat Edilmeli

İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden takipte bulunan tüm yatırımcılarına uyarılarda bulundu. “Dolar değerin sürekli yükseltirken hangi kurun düştüğüne dikkat edilmesi gerekiyor. Ne değer kaybediyorsa ona yatırım yapmak mantıklıdır. Bu kur zirveye ulaştığı zaman elinizdekileri satmanız gerekir. Düşen yatırım aracına alım yapmak karlıdır. Dolar yükselirken, Euro düşüyor, bunları dikkate atmak gerekir.”

Araba ve Ev Fiyatları İlerleyen Süreçte Ne Düzeyde Olur?

Altın ve dolar kuru ile yapmış olduğu açıklamaların yanı sıra ev ve araba fiyatları içinde düşüncelerine belirtti. “Bayramdan sonra araba fiyatlarının zirve yapması kaçınılmaz. Tatile gideyim geldikten sonra satarım şeklinde ön plana çıkan ticaret anlayışı yanlış bir davranış, ekonomide buna yer yok. Şayet ihtiyacınız var ise araba ve ev alabilirsiniz. Dolar kuru yukarı yönlü, ithal edilen araçların fiyatlarının yükselmesi normal sayılır. Cip krizinin bitmesi ile yapay balon bir gün sönecek. Sonuç olarak yatırımcılara tavsiyem Nisan ayından sonra ev ve araba fiyatlarında yeni tarifeler için Kasım ayına kadar beklemek mantıklı olur” ifadelerini kullandı.