Cumhurbaşkanı Erdoğan Çare Oldu! Merakla Beklenen Zam Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Geldi. Ekonomik anlamda vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine milyonları ilgilendiren müjdeyi paylaştı. Sevinç gözyaşlarının tek kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Zam haberi ile sevinen milyonlarca vatandaş bu haber ile mutlu oldu. Birçok kişinin merakla beklediği uzun yıllar sonunda gelen zam haberi ile birlikte kişilerde büyük bir telaş başladı. Zamlı olan maaşları nasıl harcayacakları konusunda telaşlı. Cumhurbaşkanı tarafından yüz binlerce kişiyi sevindiren zam duyurusunun detayları haberimizde…

Artık günümüzde alış veriş yapmak ekonomik anlamda zorlaştı. Aldığımız nefese kadar para öder olduk. Enflasyonun her geçen gün yukarı yönlü hareketi her seferinde vatandaşı üzüyor. Artan enflasyon karşısında alınan maaşların erimesi, vatandaşı oldukça zor durumlara soktu. Bu durumu bilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geliştirdiği ekonomik programlar ile sistemli bir şekilde yapılan çalışmalar sonucunda yakın zamanda enflasyon önlenmiş olacak. Enflasyon aşağı doğru inecek ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Vatandaşın sırtında yük olan virüs belasının getirdiği enflasyonu maaş zamlı ile gidereceğiz. İfadelerini kullanan Cumhurbaşkanı milletin tek çaresi oldu. İşte Cumhurbaşkanı tarafından maaşlara gelen zamların ayrıntıları…

Muhtarların Maaşları 4 bin 250 TL ye yükseltildi.

1 Ocak 2022 tarihi ile asgari ücret zammı belli olurken, muhtarında yakın bir zamanda zam alacakları ve verilecek olan zammın asgari ücretten az olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı sözünü tutmuş oldu. Türkiye sınırları içerisinde hizmette bulunan yaklaşık 50 bin muhtara 4 250 TL tutarında bir maaş ödeneceği belirtildi. Enflasyon ortanda yok olma noktasına gelen muhtarlar, emeklilerden daha az maaş alıyordu. Muhtarların ekonomik sıkıntılar altında kalmamalarını önlemek için bir ilke imza atmış oldu.

Emekli ve memurlar içinde müjde veren Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında enflasyon zammı verileceğini ifade etti. Her yıl verilen bir zam olmasından dolayı vatandaşların bu konuda şüphe duymasına gerek yok. Asgari ücret alan çalışanlar ise onları ilgilendiren bir müjde gelmez ise durumları sıkıntılı gözükecek. Gelecek olan zammın en geç 2023 yılının Ocak ayında, en erken ise 15 Temmuz 2022 tarihinde olması bekleniyor.