Son zamanlarda meydana gelen kira artışları, kiracılar için çok can sıkıcı oluyor. Özellikle İstanbul’da kiralar, asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Kiralarda yaşanan artış nedeniyle memurlar ve çalışanlar, ev arkadaşlığı yapmaya başladı. Memurların ve maaşlı çalışanların özellikle büyükşehirlerde kiraları karşılaması gitgide zorlaşıyor.

Enflasyonu, pahalılığı bahane eden ev sahipleri, her fırsatta zam yapıyor. Ev sahiplerinin fahiş zamlarını önlemek için devlet de çeşitli düzenlemeler yapıyor. Ev sahipleri, şimdi de kiracılardan ara zam talep etmeye başladı. Zaten sözleşme döneminde zam ödeyen kiracılar, ara zam talebi karşısında ne yapacağını şaşırıyor.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI DÜZENLEMESİ, UYGULAMADA KARŞILIK BULMUYOR

Uzmanlar, kira artışlarında konulan yüzde 25 zam sınırlamasının uygulamada karşılık bulmadığını belirtiyor. Ev sahipleri, yüksek tutarda zam yapmaya devam ediyor. Bu nedenle mahkemelerde bakılmayı bekleyen yüzbinlerce tasfiye ve kira tespit davası bulunuyor.

Yapılan düzenleme ile 1 Eylül tarihinden itibaren ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Arabulucuya gitmeden mahkemeye başvurmak mümkün olmayacak.

ARA ZAM, ANAYASAYA AYKIRI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre ara zammın anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Zammın sadece sözleşme döneminde yapılacağı belirtildi. Artış oranının ise 1 Temmuz 2024 tarihine kadar en fazla yüzde 25 oranında yapılacağı belirtildi.

Uzmanlar, ev sahiplerinin maaş artışına göre kira artışı isteme hakkı olmadığını belirtiyor. Ancak bazı hallerde ara zam yapılabilir. Ayrıca belli koşullarda zam oranı %25’in üzerine çıkarılabilir. Ev sahipleri, kiracının en az beş yıldan beri konutta oturması halinde tespit davası açabilir. Bu durumda hâkim her iki taraf için de uygun oranda bir zam belirliyor.

Ev sahipleri, evde kendileri oturacaksa ya da bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ihtiyacı varsa tahliye isteme hakkına sahip bulunuyor. Evin satılması durumunda da yeni ev sahibi, kendisi oturacaksa tahliye isteyebilir.