Ev Sahibi İstediği Zam Kabul Edilmeyince Kiracıyı Evden Attı

Türkiye'de ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar devam ederken zam oranları hakkında tartışmalar da sürüyor. Şaşkınlık yaratan olaylar Türkiye'nin dört bir yanında her geçen gün yaşanırken bu defa farklı bir olay meydana geldi ve konu gündemde yer aldı. Tatile çıkan kiracı eve döndüğünde ise hayatına şokunu yaşadı ve ev sahibinin kendisini evden attığını öğrendi. Kiracısı ile zam hakkında anlaşma sağlayamayan ev sahibi daha önce imzalanmış olan taahhütnameye tarih atıp tatilini yapan kiracıya icra göndererek gündemde yer aldı. Kiracının yaşadığı evden eşyaları boşaltma kararı alan ev sahibi tatilden dönen kiracısının evsiz kalmasına sebep oldu. Savcılık ise ev sahibinin kiracıyı evden atması hakkında soruşturma başlatırken daha sonra yaşanacak olaylar da merak edildi.

Son zamanlarda meydana gelen kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi ve kiracı tatilden döndüğünde evsiz kaldığını öğrendi. Ev sahibi bu kez akıl almaz bir yöntem deneyerek kiracısını evden atmaya kalkıştı ve kiracı tatilden döndüğünde yaşadığı olay ile hayatına şokunu yaşadı. Ev sahibi kiracıdan istediği zam oranını alamaması sebebiyle kiracısının tatile gitmesini fırsat bildi ve akıllara durgunluk veren işlemi gerçekleştirerek tahliye taahhütnamesini kullandım. Elinde bulunan taahhütnamenin tarih bölümünün boş olması sebebiyle ev sahibi taahhütnameye tarih atıp ihtarname göndererek akıllara durgunluk verdi. Kiracı ise tatilde olması sebebiyle itiraz süresini kaçırdı ve tatilden dönüp evden atıldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul Başakşehir'de Bahçeşehir semtinde meydana gelen olayda Büşra Avcı isimli genç kadın 4 sene önce kiraladığı bir artı bir ev ile ilgili ev sahibiyle büyük bir problem yaşadı. Genç kadın kiraladığı evin kira kontratını imzalarken ev sahibinin isteği ile tahliye taahhütnamesine de imza attı.