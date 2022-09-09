Son Dakika: Avcılar'da 4 Metrobüs Çarpıştı, Yaralılar Var

Edinilen son dakika haberine göre Avcılar'da kafa kafaya çarpışan 2 metrobüsün olduğu bilgisine ulaşıldı. Çok sayıda yaralının kazada kurtarılmaya çalışıldığı öğrenilirken yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi. İstanbul'da yaşanan metrobüs kazası sonrasında yol trafiği kapatıldı ve iki kişinin metrobüsün arka tarafına sıkıştığı öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışması facia ile sonuçlandı ve 4 metrobüs daha sonra büyük bir kazaya sebep oldu. Şükrü Bey durağında gerçekleşen metrobüs kazası sonrasında pek çok kişi bölgede kalabalık oluşturdu ve yaralılar kurtarılmaya çalışıldı. İki kişinin metrobüs içerisinde sıkıştığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenilirken konu gündemde yer aldı.

Çok sayıda yaralının bulunduğu kaza ile ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor ve Avcılar Şükrü Bey durağında meydana gelen kaza hakkında detaylar araştırılıyor. Metrobüs içerisinde sıkışan iki vatandaşın kurtarılması sonrasında hastaneye sevk edileceği açıklandı ve ağır yaralı olan vatandaşların bulunduğu öğrenildi. Bölgede çok sayıda insanın kalabalık oluşturduğu belirtildi ve yaraları kurtarmak için çalışmaların başladığı belirtildi.

Yol Trafiğe Kapatıldı

Anlık müdahale ile sağlık ekipleri vatandaşın yardımına koşarken pek çok yaralanan meydana geldiği kazada tahliye işlemlerinin gerçekleştiği de açıklandı. Çok sayıda kişiye bölgenin kalabalık olması sebebiyle müdahale gerektiği ifade edildi ve yolun trafiğe kapanması dikkat çekti. Bunun yanı sıra kazada yaralanan kişilerin kırık camlardan atlamaya çalıştığı ve camları kırarak dışarı çıkmaya çalıştığı açıklandı. Bölgede kaza sebebiyle geniş bir kalabalık oluşurken 112 sağlık ekipleri de yaralıların yardımına koştu.

4 metrobüsün kafa kafaya çarpıştı İstanbul Avcılar bölgesinde çok sayıda yaraların olduğu da öğrenildi. 112 sağlık ekipleri ise kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Yapılan ihbarlar sonucunda Avcılar bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.