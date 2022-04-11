Ev Kirası Ödemekten Bıkmadınız Mı Daha? Kamu Bankalarının Sunduğu Fırsatlar İle Kendi Evinizde Oturmaya Başlayın! Bankalardan konut satışlarının getirdiği avantajlar, bütün vatandaşlara ev sahibi olma imkanı tanıyor. 2 büyük kamu bankası konut satışlarıyla piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanızı sağlıyor.

Ziraat Bankası Konut Satış İlanları Detayları Neler?

Ziraat Bankası, kredi borcu ve benzeri sebeplerden dolayı eline geçen gayrimenkullerin satışı ihale yöntemi ile gerçekleştiriyor. İhale sistemi ile satışa sunulan banka elindeki bu konutlar, gayrimenkul piyasası ortalamalarının çok altında alıcıları buluyor. Bu özellikleri sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar açısından eşsiz bir fırsat oluşturuluyor.

Ziraat Bankası'nın satışa sunduğu konutlara sahip olabilmek amacıyla ihale katılımın sağlanması gerekir. İhale süreci sonunda ise en yüksek teklifi vererek bir gün satın alma hakkına sahip olmanız açısından öncelikli olarak teminat bedelinin yatırılması gerekir. İhale nezdinde başlangıç fiyatı üzerinden belirlenmiş teminat bedeli Ziraat Bankası şubelerine yatırılır.

Halk Bankası Konut Satışı İlanları Detayları Neler?

Türkiye'nin en büyük kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, ihale usulü ile konut satışını gerçekleştiriyor. Halk Bankası tarafından konut satışı sonrasında konut almanın getirmiş olduğu düşük fiyat avantajları yanı sıra konut kredisi desteğinden faydalanarak ev sahibi olmanızın önü açılıyor.

Halkbank güncel konut satışı ilanları arasında bulunan Ankara Polatlı ilçesinde apartman dairesine anında teklif verebilirsiniz. 94 metrekare kullanım alanına sahip olan apartman dairesi yalnızca 156 bin TL'den başlangıç bedeline sahiptir. Teklif vermek amacıyla 4680 TL tutarındaki teminat bedelinin Halkbank şubesine yatırılması gerekir.