Emekli Olma Hayali Kuranlara Müjdeli Haber: SGK, Erken Emeklilik Yöntemlerini Açıkladı! Hemen Maaş Alacaksınız. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan emeklilik yöntemleri bütün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki SGK erken emeklilik yöntemleri neler ve nasıl kullanılır? İşte cevapları ve çok daha fazlası haberimizde…

SGK Doğum Borçlanması Nedir?

SGK doğum borçlanması, doğum yapan bir annenin, çalışmadığı surelerin tamamını toplayarak borçlandırma suresi ile emeklilik hizmetine dahil etmesi yöntemidir.

SGK Askerlik Borçlanması Nedir?

Vatani görevini yerine getiren erkek bir sigortalı çalışanın askerlik süresinin sonradan borçlanma suretiyle emeklilik hizmetine dahil etme yöntemidir.

Yurtdışı Borçlanması Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'deki yetkili sağlık kurumlarından alınan çalışma gücü kaybı %50 ile %59 arasında bulunan sigortalı vatandaşlara 16 yıllık sigortalılık süresi ile 3700 gün şeklinde erken emeklilik avantajı sağlıyor.

Bakıma Muhtaç Çocuğu Olanlar Erken Emekli Olabilir Mi?

Devamlı başka birinin bakımına muhtaç olan çocuğu bulunan sigortalı anneler, malül çocuğu sebebiyle erken emeklilik hakkını kullanabilir.

Malulen Emeklilik Nedir?

SGK, sigortalı bir şekilde çalıştığı süreç içerisinde meslek hastalığına yakalanmış ya da iş kazası geçirmiş vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanımaktadır. İş kazaları ile meslek hastalıkları gibi sebeplerden dolayı çalışma gücünde %60 oranında bir kayıp meydana gelen sigortalı vatandaşlar, emeklilik yaşını beklemeden erken emeklilik hakkını elde edebilir.