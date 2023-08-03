Seçim öncesi verilen müjdeler arasında ev kadınlarına emeklilik fırsatı da yer alıyordu. Ev kadınları, hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor. Ev kadınları çalışamadıkları için evin geçimine katkıda bulunamıyor. Bu nedenle ailenin geçimini sağlaması zorlaşıyor.

Ev kadınlarının çalışamamasının en önemli sebebi çocuk bakımı oluyor. Aynı zamanda ev işleri ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklar da kadının üzerine kalıyor. Devlet, ev kadınlarının gelir elde edebilmesi için emeklilikte prim desteği verecek. Ev kadınlarının ödediği emeklilik priminin bir kısmı devlet tarafından ödenecek.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Ev kadınları, normal şartlarda isteğe bağlı sigorta üzerinden prim ödeyerek emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortadan emekli olabilmek için ayda en az 4292 TL tutarında prim ödenmesi gerekiyor. Ancak bu tutar pek çok kişiye yüksek geldiği için emeklilik başvurusu yapılamıyor.

Ev kadınlarının prim ödemelerinde zorlanmaması için primlerin 2861,68 TL’si devlet tarafından ödenecek. Ödeme tutarı her yıl, prim tutarında meydana gelen artışla beraber yükselecek. Böylece devlet desteği, daha fazla olacak. Ev kadınlarına emeklilik desteği için başvurular henüz başlamadı. Ancak konunun yakın zamanda meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ

Ev kadınlarına emekliliğin yanı sıra farklı düzenlemeler de yapılması bekleniyor. BAĞ-KUR için prim düzenlemesi yapılması bekleniyor. BAĞ-KUR’luların 9000 gün olan prim ödeme gün şartı 7200 güne düşürülecek. Bu sayede BAĞ-KUR sigortalıları 5 yıl daha erken emekli olacak. Kadınlara erken emeklilik düzenlemesi yapılması da bekleniyor.

Çocuk sayısına göre değişecek sürelerde kadınların erken emekli olması mümkün olacak. Borçlanma konusunda da bir düzenleme bekleniyor. Normalde kadınlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanmaya başvuruyor. Yapılacak düzenleme neticesinde sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için de borçlanma yapılacak. Mevcut uygulamada üç çocuk için 6 yıl borçlanma yapılabilir.