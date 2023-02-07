Antalya'daki Oteller Depremzedelere Açıldı! 50 bin Yatak Hazır

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. Otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması adına planlama yapıldığı yönde bilgiler paylaşıldı. Yalnızca Antalya bölgesinde 50.000 yatağın bu amaçla hazırlandığı yönünde ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen söz konusu deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkatleri üzerinde topladı ve merak edilenleri yanıtladı. Depremden etkilenmiş olan 10 ilin afet bölgesi olarak ilan edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 3 ay boyunca geçerli olmak üzere 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiğinin duyurusunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afetzedelerim barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmaların sürdüğünü belirtirken Antalya bölgesinde 50.000 yatak hazırlandığını belirtti. Kış sezonu sebebiyle afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması adına gereken planlamaların yapıldığı belirtildi. Yalnızca Antalya bölgesinde 50.000 yatağın bu amaçla hazırlandığı paylaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Depremlerin gerçekleştiği an itibariyle TÜROFED üyesi derneklerin deprem mağduru misafirlerine ağırlamaya başladı açıklandı. Depremzedeler için Türkiye Otelciler Federasyonu 9400 otel odasını gelecek talepler karşısında hazır bulundurduklarını ifade etti.

Yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaşan Akdeniz turistik otelciler ve işletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu kısa zaman diliminde iki büyük depremi gerçekleştiği bölgelerde yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ağır iklim ve coğrafi koşulların depremzedelerin acil bir şekilde güvenli olan bölgelerde barındırılmasının gerekli kılındığını açıkladı.

AKTOB olarak bu doğrusu da yoğun bir İşbirliği ve çalışma içerisinde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması ile ilgili harekete geçtiklerini belirten Kavaloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Antalya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile oluşturulan Deprem Afeti Destek Koordinasyonu merkezinde gerçekleştirilen deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık olarak 15.000 vatandaşa oda konaklamasının tahsis edileceğinin bildirildiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Kavaloğlu konaklama hizmeti sunan tesislerin yönetimde teşekkür ettiğini belirtirken sürekli bir şekilde kriz merkezi ile iletişim halinde olduklarını paylaştı.

Yaşanan üzücü depremler sonrasında son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise can kaybının 3549 olduğunu açıklarken yaralı sayısında 22.168 olduğunu ve kurtarılan vatandaşlarında 8.000'in üzerinde olduğunu belirtti.

Korkunç deprem Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Malatya başrol olmak üzere çevre illerde de hissedilip büyük bir yıkıma sebep oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ise ülkemizde meydana gelen 7.8 büyüklüğünde yaşanan korkunç depremin son 10 senenin en ölümcül depremlerinden biri olabileceğini ifade etti. Yaşanan bu üzücü depremden birkaç saat sonra ise 7.5 büyüklüğünde farklı bir depremin de olduğu bilgisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklandı. Meydana gelen depremde can kaybının 10.000'e ulaşabileceğinin ve ekonomik kaybında bir milyar dolar olabileceğinin tahmin edildiği ifade edildi.