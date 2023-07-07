Ev hanımları için başlatılan yeni bir kampanya, nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi kullanabilmesi için bir fırsat sunuyor. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanya, ev hanımlarının belirli şartlar dahilinde kredi başvurusunda bulunarak ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanan tüm ev hanımları, Akbank ve Denizbank'ın bu kampanyasıyla birlikte başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilirler. Ayrıca, SMS ile başvuru yaparak ne kadar kredi onayı alabileceklerini öğrenebilirler.

Akbank ve Denizbank, emekli maaşı alan tüm vatandaşlara yönelik yaptıkları bu kampanya kapsamında, nakit kredi kullanacak kişilere belirli politikalar dahilinde kredi ödemelerini aynı gün içinde hesaplarına yatırma imkanı sağlıyor. Bu bankalar, emekli maaş hesapları üzerinden yapılan başvurularda, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi paketleri sunuyor. Örneğin, 10 bin TL kredi başvurusu yapmanız durumunda, gelir belgesi talep etmeden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilir ve daha önceki çalışmalarınız nedeniyle aldığınız nakit kredileri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank'a Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapmak isterseniz, cep telefonunuzun mesaj kısmına "buraya kredi" yazın ve boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazın. Ardından, bu mesajı 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isterseniz, "kredim" yazın ve boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazın. Son olarak, bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

Başvurunuzun ardından, 36 aya kadar vade seçenekleriyle işlemler yapılarak kredi imkanı sağlanacak ve kredi kullanacak vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları halinde ödemeler aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır. Akbank ve Denizbank'ın mobil uygulamaları aracılığıyla internet bankacılığı kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz, tabii ki banka kredi puanınızın uygun olması durumunda. Akbank ve Denizbank tarafından sunulan ev hanımlarına özel nakit kredi kampanyası, ev hanımlarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat sunuyor. Bu kampanya sayesinde ev hanımları, kredi kullanarak nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirler. Ancak kredi kullanmadan önce faiz oranları ve ödeme koşulları gibi detayları dikkatlice değerlendirmek önemlidir.