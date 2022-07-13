Ev hanımlarına ödeme yapacak bankalar açıklandı! 25.000 TL için şartlar belirlendi

Ev hanımlarına ödeme yapılacak. Ev hanımları, bankalar üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için başlatılan bu kampanyada, özel bankalar tarafından başvurularını gerçekleştirecek olan ev hanımlarına, bazı şartlar dahilinde kredi imkanı sağlanacaktır. Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız gerekmektedir. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilir.

AKBANK KREDİ

Akbank, ev hanımlarına 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine Akbank Direkt uygulaması üzerinden vermektedir. Banka kredi puanı uygun olan kişiler ve daha önce bu bankadan çalışmış olan kişiler başvurularını, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, hemen yapabiliyor ve şubelere gitmeden hesaplarına onaylanan tutarın ödemesini alabiliyor. Akbank üzerinden 25 bin TL kadar ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda banka sizlere 36 ay vadeli gibi uzun vadelerde ödeme tablosu hazırlamaktadır.

DENİZBANK KREDİ

Denizbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulamasına girerek veya bu bankanın SMS kredi servisini kullanarak, ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyor. Ev hanımı olmanız durumunda banka kredi puanınıza uygun olması ile birlikte sizlerde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bu bankadan SMS ile hemen onay alabileceksiniz. Kredim yazın boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek ve 5 dakika içerisinde krediniz öğreneceksiniz.

Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazan vatandaşlar, kredi değerlendirmesi sonucunda onaylanan tutarı, isterlerse banka şubelerinden kimlikleriyle birlikte kullanabilir, isterlerse de internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. En kolay kredi başvuru yöntemi, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisi başvuru yöntemi olmaktadır. Denizbank kredi kartı veya bankamatik kartı kullanıyorsanız başvurunuzu yaptıktan sonra sizlere hızlı birşekilde sonuç verilir ve şubelere gitmeden hesabınıza ödeme yapmanıza imkan sağlanır.