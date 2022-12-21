Ev hanımlarına ödeme veren 2 banka duyuruldu! Bu bankalardan belgesiz olarak ödeme alın ve 30.000 TL kullanın!

Ev hanımlarına nakit kredi kampanyasında yardımcı olacak olan bankalar açıklandı. Ev hanımı olup, banka kredi geçmiş olan herkes başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz 30000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabiliyor. Ev hanımlarına verilecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında 30000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faizlerle hemen gerçekleştirilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar ev hanımı olmanız durumunda banka kredi puanına bakılarak onay verilmektedir. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan her vatandaşın başvurularını aşağıdaki bankalardan gerçekleştirmeleri durumunda ev hanımı olmaları durumunda bile internet üzerinden kredi ödemesi alabilmektedir.

Akbank, Ev hanımlarına kredi kampanyası:

Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasında ev hanımların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanabilir. Akbank hesabınızın olması veya Akbank'ın kredi kartını kullanıyor olmanız durumunda, düzenli ödemeler yapmış olan tüm vatandaşlara 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak desteklerden faydalanabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen ev hanımları, Akbank şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, gelir belgesi götürmesi gerekiyor.

QNB Finansbank Ev Hanımlarına Kredi Kampanyası:

QNB Finansbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirdikten sonra internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir. Cep telefonları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak, kullanabileceksiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunu kullanacak olan vatandaşlara TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda da kredi ödemeleri verilmektedir.