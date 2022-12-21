2023 yılı gelmeden onay alın! Bankalar sizlere belgesiz ve kefilsiz ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak!

2023 yılı gelmeden bankalar tarafından yapılan yeni kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla birlikte gelir belgesiz ve kefilsiz olarak ihtiyaç kredisi dönemleri başlıyor. Kamu bankaları ile birlikte özel bankadan emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda bankaların kredi politikalarına uygun olup, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemelerinin hemen yapabileceğini söyleyebiliriz. Acil ihtiyacımızın olması durumunda aşağıdaki bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank kredisi:

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekleri kampanyalara hemen SMS atarak katılabiliyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank üzerinden ücretsiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

TEB bankası kredisi:

Tc Kimlik Numaranız: 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda teb Bankası üzerinden sizlere gelir belgesiz ve kefilsiz 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirecek olan bu kampanyalarda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanmış olacaksınız.

Garanti BBVA Kredisi:

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, para ihtiyacı olması durumunda bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir. Garanti Bankası kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vermektedir. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşları kredi alabilecekleri bu banka uygun faizlerle, vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi imkanı sağlıyor.