Ev Hanımlarına Müjdeli Haber, 1600 TL Ek Ödeme ve Destek Ödemesi Hesaplara Yatacak

Ev Hanımları İçin 1600 TL Destek Verilecek. Ev hanımları için oluşturulan maddi destek paketlerinin güncelliği devam ediyor. Gelen son bilgilerin ışığında ev işçiliği ile uğraşan kadın bireylere özel şekilde nakdi destek sağlanmasının yanında emekliliğin de önü tamamen açılmış olacak. Detaylar haberimizde sizleri bekliyor…

Ev hanımları için özel destekler her seneki gibi bu sene de sürdürülüyor. Aktarılan son bilgiler doğrultusunda ev hanımlarının da artık emekli olabileceği açıklandı. Peki temel şartlar neler? Bu işlem nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm ayrıntılar…

SGK artık ev hanımlarının da emekli olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu biliyorsunuz. Bu fırsatla beraber herhangi bir geliri bulunmayan ve hayatında bir kez bile çalışmamış olan kadınlar doğrudan emekli olabilecek.

Fakat bazı koşulların yerine getirilmesi büyük önem taşıyor diyebiliriz. İlk önce emekli olmayı düşünen ev hanımlarının en az 25 sene süresince evli kalmış olması şartı aranıyor. Evliliğin 25 seneyi geride bırakması şartından sonra da SGK’nın istediği tüm şartlar yerine gelmiş oluyor.

Bunun yanı sıra emekli olmayı dileyen ev hanımları için de yaş sınırı bulunuyor. Yaş sınırı ise 50 olarak belirlenmiş, yani 50 yaşı geçmemiş olmanız gerekiyor. Gelir kısmında ise ortalamanın altında kalmak, aranan öteki şartlardan bir tanesidir.

Herkesçe bilindiği gibi devlet aracılığıyla verilen türlü yardımlardan da yararlanılmamış olması gerekiyor. Bahsi geçen yardımlar yetim maaşı, dul parası, yaşlı aylığı gibi yardımlardır. Bunun yanı sıra ev hanımlarının SGK ile herhangi bir bağlantısının olmaması gerekiyor.

Aynı zamanda da prim ödemesinin yapılmamış olması en temel hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Eğer kriterleri karşıladığınıza kanaat getirdiyseniz siz de emekli bir ev hanımı olabilirsiniz. Peki ev hanımlarına belediye yardımı nedir?

EV HANIMLARI İÇİN BELEDİYE YARDIMINA DAİR TEMEL BİLGİ ve İPUÇLARI

Ülkemizde son zamanlarda belediyelerin uyguladığı yardım programları daha da yaygın hale gelmeye başladı. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi ise pandemi nedeniyle herkesin maddi sıkıntılar çekmesidir. Belediyeler, maddi zorluk çeken ailelere gıda ve nakit gibi yardımlar sunuyor. Bugün en bilinen belediye yardımlarından biri ise erzakla alakalı olan yardımlardır.