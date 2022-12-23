Ev hanımlarına müjde! İŞKUR 7.500 TL kazandırıyor! Başvurular nasıl olacak?

Başvurular nasıl olacak? İŞKUR 7.500 TL kazandırıyor! Ev hanımlarına müjde! Evden çalışmak isteyenlere sevinçli haberi İŞKUR verdi. Ev hanımlarının gelir elde edeceği paketleme işi ayda 7.500 TL’ye kadar kazandıracak. Ev hanımları evde kına, şeker ve sabun paketleme işi yaparak 7.500 TL kazanacaklar. İŞKUR’un sunduğu iş planı kimleri kapsıyor? Başvurular nasıl olacak? Bütün merak edilen sorulara haberimizde yanıt verdik. İşte evden çalışmaya dair bütün noktalar…

Ev Hanımlarına Müjde

Ev dışında çalışma imkânı yakalayamayan ev hanımlarını iş hayatına katma amacıyla İŞKUR ilk adımı attı. Ev hanımları evden yapabilecekleri paketleme işlerine dair detayları araştırmaya başladı. Paketleme işi yapmak isteyen hanımların başvurdukları ilk yer İŞKUR oluyor. Dolandırıcılara para kaptırmamak için güvenilir adreslere başvuruda bulunmanız önemli. Bunun için evden çalışmak isteyenlere İŞKUR tarafından iş fırsatları sunuluyor. Bu iş fırsatlarında düzenli olarak çalışanlar asgari ücret kadar maaş alabilmektedir.

Ev hanımları İŞKUR üyeliği açarak kolaylıkla paketleme işlerine başvurularını iletebilir ve ayda 7500 TL’ye kadar kazanç sağlama imkânı elde edebilir. İŞKUR sunduğu paketleme işleriyle ev hanımlarının çalışma hayatına katılmasına olanak sağlıyor. Bu iş fırsatlarına İŞKUR ile ulaşarak evden para kazanmaya başlayabilirsiniz.

haber24.com özel haber