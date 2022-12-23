Altın piyasasında vatandaşı bayram ettirecek hazırlık! İslam Memiş altın fiyatları için her şey silbaştan dedi

İslam Memiş altın fiyatları için her şey silbaştan dedi. Altın piyasasında vatandaşı bayram ettirecek hazırlık! Altın piyasası hakkında yapılan son dönemlerde yapılan ilgi çeken piyasaların da başında gelmektedir. Altın yatırımcıları üzerinden de aynı zamanda uzun bir süre yükseliş beklentileri içerisinde olacağı açıklandı. Fakat yaşanan bu yükseliş hakkında ki detaylara da bağlı olarak FED tarafından faiz artırımlarını yavaşlatacağı hakkında ki detaylar da ortaya çıktı. Ons altın hakkında fiyatlar da 1.615 dolar seviyesine kadar düşme seviyesine de gelirken aynı zamanda bu veri akışı ile beraber de bir ralli başladı ve ons altın fiyatları da istenen seviyeyi gördü.

Fed frene basacak!

FED tarafından açıklamada faiz politikası tarafından yapılan açıklamalara bağlı olarak altın piyasası üzerinden de fiyatlama açısından da çok etkili olduğunu belirten İslam Memiş, “Bu faiz beklentilerinin fiyatlanması ile ons altın 1.615 dolardan bir anda kendisini 1.800 dolar üzerine attı. Sadece FED’den gelen haber akışı ile bu fiyatlama gerçekleşti. Şu anda ons altın için 1.830 dolar üzerinde ataklar olması sürpriz olarak değerlendirilmemeli,” dedi.

Merkez bankaları niye altın topluyor?

Merkez bankalarının altın almaya başladığını belirten İslam Memiş, “Merkez Bankalarının altın rezervlerini arttırmalarında enflasyon ve resesyon önemli etkenler. Güvenli limanlara yönelme sürecektir. 2023 yılında bir çok ülke dijital paralarını açıklayacaklar. Bu dijital paralar da altına dayalı olacak. dedi.



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