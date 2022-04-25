Ev hanımlarına müjde! Evde çalışmak isteyenlere İŞKUR destekli evde paketleme işi verilecek! Ayda 4500 TL kazanma zamanı

Kendi Parasını Kendi Kazanmak İsteyen Kadınlara İŞKUR'dan Evden Çıkmadan 4500 TL Kazanma Fırsatı. Son dönemlerde özellikle de koronavirüsü pandemisinin getirdiği olumsuz kusurların sonrasında evde iş olanakları pek çok kişinin en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Evden çıkmadan sadece evden çalışma yöntemine dayalı bir şekilde işler hususunda artış gösteren talepleri karşısında İŞKUR, iş ilanlarında bu alana yönelik daha fazla ilgilen ile karşılaşmaya başladı.

2022 evde iş olanakları detayları neler?

İŞKUR'un sitesinde yer alan iş ilanları arasında bulunan evde iş ilanları son dönemlerde pek çok kişinin ilgi gösterdiği iş ilanları arasında yer almaktadır. Özellikle de ev hanımları veya küçük çocuğu bulunan kadınların daha çok müracaat ettikleri ilanları gitgide daha fazla karşımıza çekmeye başladı. Editörlük, metin yazarlığı, tercümanlık, çeşitli paketleme istediği, tekstil piyasasına yönelik parça başı ve aylık ücret sistemine dayalı ek işler evde iş olanakları arasında en sık rastlanan işler arasında yer almaktadır.

Evde iş ilanları için yapılması gerekenler neler?

İŞKUR üzerinden evde iş ilanlarını arayıp, inceledikten sonra müracaat işlemlerini yapmanız açısından öncelikli olarak kurumun isteme üyeliğinizi yapmanız gerekecek. İŞKUR kaydı yapıldıktan sonra ise arama esnasında yapılacak filtreleme sistemi aracılığı ile istediğiniz il ve mesleki nitelikler ile diğer kriterleri belirleyerek daha da spesifik bir arama yapmanız mümkündür. Evden iş ilanları hususunda aksesuar paketleme başta olmak üzere nikah şekeri paketleme ile toka ve takı paketleme ve bitki çayı paketleme gibi çeşitli montaj ve paketleme işleri yapabilirsiniz.