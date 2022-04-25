Bayram Öncesi Emekli Vatandaşları O Banka Unutmadı, Kimlikle Başvuranlar Geri Ödemesiz 3000 TL Anında Veriyor. Emekliye bayram öncesinde 3000 TL ödeme verilecek! Tek bir banka ödeme yapacak!

Bütün emekli vatandaşlar, bankalar açısından adeta velinimet olarak tanımlanır. Garanti Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşların Sadece kimlik kartları ile müracaat işlemlerini yerine getirmeleri sonucunda anında hesaplarına 3000 TL tutarında nakit avans aktarılacak.

Garanti Bankası emekli vatandaşları özel promosyon kampanyası detayları neler?

Garanti Bankası, emekli vatandaşlara özel promosyon kampanyası ile 2022 senesi içerisinde de emekli vatandaşlara kazandırmaya devam ediyor. Buna göre Garanti Bankası, emekli maaşını 1 Nisan 2022 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Garanti Bankası'na taşıyan bütün emekli vatandaşlara maaş tutarında uygun düzeyde promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan almış oldukları emekli maaşları tutarına göre değişiklik gösteren rakamlarda promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Buna göre Garanti Bankasının emekli kampanyası dahilinde ödenecek promosyon tutarları;

· 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara bin 850 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılırken,

· 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2300 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılıyor,

· 2500 TL üzeri emekli maaşı alan vatandaşlara 2500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılıyor...