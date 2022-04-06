Emekliye Ödeme Olarak 14.000 TL Verecek Banka Açıklama Yaptı! 50 Yaş Üzerindekiler Belgesiz Verilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvuru yaparak hemen ödeme alabileceklerdir. Nakit kullanmak isteyen emekli başvurusunu yaptıktan sonra 14 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak. 36 ay vadeye kadar verilen bu Kredi, sadece emekli olan kişilere kredi puanı düşük olsa bile onaylanacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler 14 bin TL için başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka hemen sonuç vermektedir. Maaşınızı bu bankadan alıyorsanız maaş hesabınız üzerinden başvuru yapın. Maaş hesabı üzerinden başvuru yapacak olan kişiler Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak ve onay alınması durumunda bu kredi hemen hesabınıza yatacak.

Garanti Bankası

Özel banka olan Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere önemli haber sunuyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda nakit kredi kullanabilecek ve 14 bin TL için bankadan başvuru yapacaksınız. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile başvuru yapılıyor. Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvuru yaparak onay alacaksınız. Cep telefonunuz mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Başvuru yapılmış olacak ve nakit kampanyasına katılmış olacaksınız.