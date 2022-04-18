Ev Hanımlarına Müjde Akbank ve Denizbank'tan Geldi! 15.000 TL TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme Alınacak! 15 bin TL'ye kadar kimlik numaranız üzerinden ödeme almak isteyen ev hanımlarına, Akbank ve Denizbank, kampanya başlattı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanabileceğiniz bu iki banka üzerinden bazı şartlara uygun olursanız hemen sonuç alabilir ve aynı gün içinde nakit kredi kullanabilirsiniz. 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan Akbank ve Denizbank, bu kredilerde, ev hanımı olan kişilere de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ev hanımı olmanız durumunda, Akbank ve Denizbank üzerinden nakit kredi kullanabilmeniz için bankalar, sizlerden bazı şartlara uygun bir vatandaş olmanızı istemektedir. 18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin daha önce bankalardan kredi kartı kullanmış olması istenmektedir. Ev hamlarına kredi ve kredi kartı veren bankalar üzerinden işlem yaptıysanız ve bu ödemeleri düzenli yaptıysanız banka kredi puanınızda 1200 ve üzerinde ise Akbank ve Denizbank'ın başlattığı bu kampanyaya katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank Ev Hanımlarına 15.000 TL Nakit Başvurusu!

Akbank üzerinden ev hanımı olan vatandaşlar, 15 bin TL nakit başvurusuna ulaşabilmeleri için cep telefonları üzerinden SMS atabilir veya bu bankanın kredi kartını kullanan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Banka kredi puanı 1200 üzerinde olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir. yapılan başvuru sonrasında banka 5 ile 10 dakika arasında sizlere kredi sonucunda olur, onaylanan tutarın ne kadar olduğunu da sizlere söyleyecektir.

Denizbank SMS ile 15.000 TL Veriyor!

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen ev hanımları banka kredi puanı, uygunsa, oturdukları yerden cep telefonlarını eline alarak mesaj kısmına girebilir kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilir. Yapılacak olan başvuru sonrasında size olumlu yada olumsuz sonuç gelecek olumlu yanıt almanız durumunda da en yakın banka şubesine sadece kimliğinizle giderek, onaylı tutarı kullanabilirsiniz. 15 bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluşturarak, rahat bir ödeme tablosu imkanı sunmaktadır.