Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 25 yıl evli kalanlara 5500 TL maaş verilecek! Başvurular başladı!

Başvurular başladı! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 25 yıl evli kalanlara 5500 TL maaş verilecek! Ev içerisinde senelerdir çalıştıkları halde hiçbir ödenek alamayan ev hanımları, uzun süredir kendileri için de bir şeyler yapılmasını bekliyordu. Hükümet, ev hanımlarını mağdur etmemek için butona bastı. Memurlar, emekliler ve işçiler için yapılan düzenlemelerin ardından artık ev hanımları da yüksek maaşlarla emekli olabilecek. Bu konuda farklı bilgiler sunulsa da yeni çıkan haberlerle birlikte ev hanımlarına emeklilik imkanı konusu netleşmeye başladı. İşte detaylar…

Emeklilik İçin SGK’dan Şartlar…

SGK tarafından başlatılan bu çalışma doğrultusunda 25 yıl evli kalan ev kadınları emekli olabilecek. Sigortalı çalışma koşulu aranmaksızın herkes bu fırsattan yararlanabilecek. Çalışma geçmişi olanlar ise eksik primlerini ödeyerek emekli olabilecekler. Hiç çalışmamış olanlar ise dışarıdan sigorta işlemlerini başlatıp primlerini ödeyebilecekler.

Sadece 25 sene evli olan ve 50 yaşını doldurmuş olanlar bu haktan yararlanabilecekler. Halihazırda sigortalı bir işte çalışılmaması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan ve T.C. vatandaşı olan bütün ev hanımları sigorta primlerini tek seferde yatırıp anında emekli olabilecekler.

Daha önceden çalışma hayatı bulunan ev kadınlarının çalıştıkları günler ödeme primlerinden düşürülecek. Asgari ücretlilerin de rahatlıkla emekli olabilmeleri için aylık ödemeler isteğe bağlı olarak az tutulabilecek. Çalışmayan kadınlar da kendi sigorta primlerini ödeyerek emekliye ayrılabilecekler.

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