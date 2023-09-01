Ev hanımlarının emekli olmasını sağlayacak yasal düzenleme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma Bakanlığı, emeklilik sistemine önemli bir yenilik getirmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar ilerledikçe, SGK mevzuatında ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak düzenlemeler yapılacak. Bu emeklilik seçeneğine ilişkin hüküm ve koşullar belirlenmekte olup bir takvim de oluşturulmuştur.

Önümüzdeki yasal düzenleme, ev kadınlarının emekli olabileceği koşulları ve yaşı belirleyecek. Böylece ev hanımlarının hak ettikleri yardımları almaları sağlanacaktır. Çalışma Bakanlığı, çeşitli paydaşlarla iş birliği içinde, bu düzenleme üzerinde çalışıyor. peki sızdırılan bilgilere göre yeni düzenlemeler ne getirecek? İşte detaylar.

GÖZLER EKİM AYINDA

Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyan yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamasına ilişkin yasal düzenlemelerin Ekim ayında hayata geçirileceği bildirildi. Bu konudaki yoğun çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı bitmeden bu sevindirici haberi kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmadan bazı detaylar kamuoyuna sızdı. Ev kadınlarına hem destek verilecek hem de emekli olabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri istenecek. Bununla birlikte, zaman içinde ev hanımları kademeli olarak emekli olma ve emekli maaşına erişme hakkını kazanacaklardır.

17.168 TL DESTEK ÖDEMESİ

Ev kadınları için emekli maaşı sağlanması, herhangi bir özel ayrıcalık olmaksızın belirli koşullarla birlikte geliyor. Teknik olarak ev kadınları Bağkur sigorta koluna tabi olacak ve Bağkur üzerinden emekli olabilmek için isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri gerekecek. Bağkur'da ev kadınları 7200 prim günüyle emekli olabilecekler. Şu anda SGK'ya isteğe bağlı sigorta primi ödeyen ev kadınlarının ödemesi gereken en düşük aylık primin 4.292 TL olduğu bildiriliyor. Devlet bu primin üçte birini destek olarak karşılayacak. Aylık 1.430 TL destek sağlayacak olan devletin yıllık destek tutarı ise 17.168 TL'ye ulaşacak. Bu destek sürekli olacak ve emekli olana kadar kesilmeyecek.

Ev hanımları için emekliliği mümkün kılmak amacıyla çocuk sayısına göre bir indirim uygulanacak. Bir ev hanımı için 7200 prim günü oldukça yüksek olabileceğinden, çocuk sayısı arttıkça hem prim şartı hem de emeklilik yaşı düşecektir. 5400 günle emeklilik mümkün olacak ve ev kadınları için en düşük emeklilik yaşı 55 olarak belirlenecektir.