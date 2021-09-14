Flaş Haber: Emekliye Son Dakika Müjdesi ile 3000 TL Avans Verilecek

Emekliye faizsiz nakit avans haberi ile emekliler maaşını yatırdığı bankalardan nakit avans limitini kullanıp kullanamayacağını araştırmaya başladı. Birçok bankada geçerli olan nakit avans sistemi emekli maaşını banka üzerinden alan emeklilere 3000 TL’ye varan avansları talep ettikleri doğrultuda anında hesaplarına aktarmaktadır.

Kredi notu ve puanlamaların önemli olmadığı avans sisteminde tek şart emekli maaşınızın talep ettiğiniz bankaya yatıyor olması gerektiğidir. Bankaya her ay düzenli bir şekilde yatan emekli maaşınız teminat olarak görüldüğü için şartsız ve koşulsuz bir şekilde bankalar avans desteği sağlamaktadır.

Halk Bankası Emekliye Faizsiz Kredi | Emekliye Faizsiz Nakit Avans

Emekli maaşından nakit avans talebinde bulunan emekliler dilerlerse aynı banka üzerinden faizsiz 50.000 TL’ye kadar kredi çekebilme durumuna da sahiptirler. Ancak kredi imkânlarından yararlanmak isteyen emeklilerin kredi notuna bakılmakta ve uygunluk durumuna göre talep ettikleri ücret uygun taksitler ile emeklilere sunulmaktadır. Banka kredi ödemelerini gerçekleştirmeyen emeklilerin maaşlarından kesintiler yapılarak banka ödemesini otomatik bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Emekliye faizsiz nakit avans ya da kredi imkânlarından yararlanmak istiyorsanız bu imkânları sunan bankalardan birisi de Halk bankasıdır. Nakit avans için aranan tek kriterin emekli maaşınızın o banka üzerinden işlem görmesidir. Kredi durumu için ise puanlama ve uygunluk durumunuz devreye girmektedir.

Ziraat Bankası Emekliye Faizsiz Kredi 2021

Emekliye faizsiz nakit avans sisteminden yararlanmanızı sağlayan bir diğer banka da Ziraat bankasıdır. Tıpkı Halk bankasının sunmuş olduğu koşullar ile maaşını bankası üzerinden alan emeklilere nakit avans ve faizsiz kredi imkânı sunmaktadır. Ziraat emekli nakit avans sisteminden yararlanmak isteyen müşterilerin talebi doğrultusunda anında hesaplarına avans limiti oluşturmakta ve diledikleri zaman kullanabilme şansı tanımaktadır.

Emekliye faizsiz nakit avans sisteminden yararlanabilmek için emekli maaşınızın yattığı banka ile görüşme yapmanız bu avans sisteminden yararlanabilme durumunuzu sormanız yeterli olacaktır. Eğer bu sistem kullanmış olduğunuz banka da yok ise nakit avans desteği sağlayan bankaları öğrenip o bankalara maaşınızı aktarmanız nakit avans sisteminden yararlanmanız için yeterli olacaktır.