Sosyal yardım kuruluşları ve vakıflar tarafından dar gelirli ailelerin geçimini kolaylaştırmak ve muhtaçlık seviyesinde olan vatandaşı maddi olarak desteklemek için belirli aralıklarla destek ödemeleri yapıyor. Gıda, giyim, barınma başta olmak üzere yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu destek ödemeleri dezavantajlı konuma düşen kadınların kalkınabilmesini sağlıyor.

Toplumun farklı kesimlerine yönelik yapılan yardımlar Aile Bakanlığı tarafından yapılan inceleme doğrultusunda pozitif ayrımcılık ilkesi ile birlikte muhtaç durumda olan kadınların desteklenmesini sağlıyor. Maddi olarak zor durumda olan kadınları destekleyecek 12 bin TL ödeme şartları karşılayan tüm kadınlara veriliyor.

12 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Eşi vefat eden, ekonomik zorluk içerisinde olan tüm kadınlar bu destekten yararlanabiliyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım programı kapsamında eşini kaybeden kadınlar için başvuru sonrası sosyal yardım ödemesinden faydalanmasını sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu destek son resmi nikahlı eşini kaybeden kadınlar için belirli kriterleri barındırıyor. Bakıma muhtaç kadınlar herhangi bir sosyal güvencesi olmadığında 12.000 TL'ye kadar sunulan destekten faydalanabilecek.

12 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vefat eden kadınlara yönelik yapılan düzenli nakit ödemeleri aylık olarak hesaplanıyor. Fakat iki ayda bir hesaba yatırılıyor. Banka hesabı bulunanlar hesap cüzdanına bulunmayanlar ise PTT şubeleri üzerinden iki ayda bir 2.000 TL toplamda ise 12.000 TL ödenmeden yararlanmış oluyor. Ev hanımlarına sosyal güvence fırsatı sunacak yıllık 12.000 TL nakit desteğinden faydalanmak isteyenlerin Aile Bakanlığı iletişim hattını arayarak veya en yakındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurması yeterli oluyor.