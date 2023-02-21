Ev Hanımları İle Öğrenciler İçin Nakit Kampanyası! 3 Ay Sonra Ödeyin

Günümüzde, ekonomik olarak herkesin zorlandığı kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bahse konu olan bu zorluk yalnızca çalışan kişiler ya da emekli vatandaşlar için değil aynı zamanda ev hanımlarına öğrenciler için de geçerli bir durumdur. Çünkü bir şekilde ev idaresinin yapılması ve bir şekilde hayatın devam ettirilmesi gereklidir. Dolayısıyla gerek ev konuları gerekse de öğrenciler için önemli bir kredi kampanyası başlatılarak ihtiyaç durumunda ve nakit sıkıntısı yaşanan günlerde kişilerin kullanımına özel olarak destek olmaya çalışılmıştır.

TEB ve QNB Finansbank üzerinden başlatılmış olan kredi kampanyalarında 20.000 TL tutarındaki bir kredi tutarı internet bankacılığı üzerinden ya da mobil uygulama aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda gün içerisinde başvuru sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaktadır.

Özellikle ev hanımlara ve öğrencilerin çalışmama durumlarında yani para kazanmama durumlarından kaynaklı olarak üç ay ertelemeli olarak kredi ödemesini başlayabilecekleri de ayrıca önemli bir haberdir.

Bunun yanında 20.000 TL tutarındaki kredi miktarını 36 aylık bir vade seçeneği kapsamında geri ödemeyi değerlendirerek, bu konuyla alakalı olabildiğince rahat bir bütçe oluşturmanız sağlanmaktadır.

Dolayısıyla ister SMS yöntemiyle isterseniz de mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden gerekli başvuru adımlarını gerçekleştirerek nakit sorunlarına yönelik herhangi bir kişiden borç olmadan ya da nakit sorunlarını büyütmeden hemen bu bankalar üzerinden nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bu sayede zamandan da kazanabilir ve rahatlıkla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.