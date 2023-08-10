Seçim süresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdelerden biri de ev hanımlarına emeklilik oldu. Ev hanımları, devlet desteği alarak emeklilik hakkından yararlanacak. Pek çok ev hanımı, kendi elinde olmayan sebeplerle çalışma hayatından erken ayrılmak zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra hiç çalışamayan ev kadınları da bulunuyor.

Tek maaşla ev geçindirmek zorlaşınca kadınlar hem kendilerinin hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle pek çok kadın uzun yıllar çalışmamasına rağmen 40’lı, 50’li yaşlarında iş oluyor. Ancak ilerleyen yaşlarda kadınların iş bulması zorlaşıyor. Devlet kadınların ekonomik yönden özgür olması için emeklilik desteği verecek.

EMEKLİLİK PRİMLERİNİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET ÖDEYECEK

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında kadınlar, emeklilik primlerini düzenli yatırarak emekli olabiliyor. Ancak aylık ödenmesi gereken prim tutarının en az 4292 TL olması gerekiyor. Bu tutarı ödemek pek çok kadın için zor oluyor.

Devlet, bu tutarın üçte birini ödeyerek kadınlara emekli olmaları için destek verecek. Devletin vereceği destek tutarı yıllık 17 bin 160 TL olacak. İsteğe bağlı sigorta priminin artması ile devletin vereceği destek tutarı da artacak.

EV HANIMLARI KAÇ YILDA EMEKLİ OLUR?

Ev hanımlarının emekli olma süresi sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. 1999 öncesi sigorta girişi olan ev kadınları 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabiliyor. Ancak 1999 sonrası ve 2008 sonrası için emeklilik şartları değişiyor.

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında olan ev hanımlarına çocuk sayısına göre yıpranma payı da verilmesi planlanıyor. Yıpranma payı ile çocuk sayısı fazla olan daha erken emekli olacak. Aynı haktan çalışan kadınlar da yararlanacak. Her yıl için 90 günlük bir prim desteği verilmesi, planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor. Böylece 4 yılda 1 yıl ekstra prim avantajı sağlanacak.