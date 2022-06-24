Ev Hanımı Olmak Artık Dert Değil! Nakit İhtiyacınız Varsa 4 000 TL Ödeme Alabilirsiniz…

Ev hanımları artık ödeme alabilecek. Gelen son dakika haberi ev hanımlarını sevindirdi. Güncel haberlere göre ev hanımlarına 4 bin lira ödeme yapılacak.

Ev hanımlarına yönelik yapılan son dakika haberi heyecan oluşturdu. Gelen habere göre ev hanımlarına 4 bin lira tutarında ödeme yapılacak. Ev hanımları artık bankalar aracılığı ile istedikleri zamanda bu tutarı kullanabilecek.

Ev hanımları için başlatılan 4 bin lira tutarındaki özel ödeme, nakit kredi kartı ile ihtiyaç kredisi olarak kampanya başlatılmış oldu. Ev hanımları 4 bin lira tutarındaki nakit ödemeyi alabilmek için şarta veya kefile gerek kalmadan alabilecek.

Bankalar tarafından ev hanımlarına verilen 4 bin liralık ödemeyi alabilmek için istenilen zamanda başvuru yapabilecek. Ödemeye hak kazanmak için bankaların ön plana çıkardığı bazı şartları yerine getirmeleri gerekir.

Daha önceki zamanlarda başka bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olan vatandaşlar hemen başvuru yaparak ödeme alabilir. 4 bin lira limitli ihtiyaç kredisi için ödemelerde 36 ay vadenin yanı sıra ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut.

Akbank tarafından sunulan kampanyaya başvuru yapacak olan ev hanımları, başvurularının ardından ne kadar tutarda kredi alacaklarını hakkında onay alabilirler. İhtiyaç kredisine başvuru bulunmak isteyen vatandaşlar, SMS yöntemini kullanarak başvuru yapabilir. Kredi yazıp boşluk bırakıldıktan sonra TC kimlik numarası 4425 nolu numaraya mesaj olarak göndermek yeterli olacak.

Denizbank’tan 4.000 TL Ödeme Alma İmkânı

Denizbank tarafından ev hanımlarına yönelik uygulamaya koyulan özel ihtiyaç kredisine katılım sağlamak mümkün. Kredi kullanmak isteyen ev hanımlarının kredi notunun 1200 ve üzeri olması halinde başvuru yapabilecek.

Banka kredi notunun 1200 ve üzeri olması durumunda SMS ile hemen sonuç alabilecek. Kredi başvurusunda bulunacak kişiler, kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 3280 nolu numaraya göndererek gerçekleştirebilir. Kredi kartı başvurusu için BONUS yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası 3280 nolu numaraya gönderilebilir. Bu şekilde başvuru yapılarak kampanyaya katılım sağlanmış olur.