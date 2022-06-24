Tüm Emekliler Bu Haber Bekliyordu! Müjdeli Haber Sonunda Geldi! Maaştan Ayrı 2.750 TL Ödeme Alacaklar!

Emekliler güne sevindirici bir haber ile başladı. Günlerdir bu haber bekleniyordu. Sonunda beklenen haber geldi. Emekli vatandaşlar için yapılan son dakika açıklamaların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz…

Sevindirici haber ile güne başlayan emekliler, promosyonlar ile ilgili gelmeye başlayan bilgiler sayesinde detayları öğrenebilecek. Merak ediliyordu, ödeme miktarları ne düzeyde gerçekleşecek? Detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz…

TEB, yapmış olduğu kampanya için internet sitesinde emekli promosyonları ile ilgili açıklama yaptı. Emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları halinde tüm emekli vatandaşlara 2 750 lira tutarında ödeme yapacak. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan emekliler için sevindirici flaş bir açıklama yapan banka imzaları atmış oldu. Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren promosyonlar için detaylar ve ödeme miktarları merak ediliyordu.

TEB, nakit promosyon kampanyası ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, emekli maaş taşıma işlemi gerçekleştiren emekli vatandaşlara, 36 ay süre boyunca kendi bankaları üzerinden almalarını taahhüt etmeleri halinde 2 500 lira, emekli yakınını bankaya davet etmeleri halinde de ayrıca 250 lira ödeme yapacak. Toplamda 2 750 lira tutarındaki promosyon ödemesini maaş taşımaları halinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Kampanya ile ilgili detayları öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar, bankanı resmi internet sitesini ziyaret ederek birçok konu hakkında bilgi alarak maaş taşıma işlemini yapabilirler. Emekli vatandaşlar maaş taşıma işlemini kampanya dönemi içinde yapmaları halinde ve 36 aylık taahhütte bulunmaları durumunda ayrıca 2 adet otomatik fatura ödeme talimatını da vermesi gerekecek.

Emekli vatandaşlar, emekli transferi yapması durumunda maaş tutarlarına bağlı olarak bankanın belirlemiş olduğu promosyon ödemelerini gerçekleştirecek. Promosyona hak kazanmak için emekli vatandaşın emekli maaşını TEB üzerinden alması için gerekli işlemleri yapması gerekir.

TEB üzerine transfer edilen maaşların 36 ay boyunca banka üzerinden alınacağı yönünde garanti verilmesi gerekir. Emekli maaşını transfer eden vatandaşlar, promosyon ödemelerini yanı sıra yakınlarını da bankaya getirmeleri halinde ek promosyona hak kazanabilecek. Sizlerde emekli maaşlarınızı TEB üzerene transfer etmeniz halinde promosyona hak kazanabilirsiniz.