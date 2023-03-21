Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi Geldi! Beklenen Açıklama Sonunda Yapıldı

2023 yılı için asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam yapıldığı gibi, sosyal destek ödemeleri, işsizlik maaşı, evde bakım parası ve yaşlılık aylığı gibi birçok ödeme de zamlanmıştı. Ramazan ayı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyesi ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birlikte 2 milyon 225 bin kişi emekli olma hakkı kazanacağı için EYT'liler ve diğer emeklilerin bayram ikramiyesi ücretleri de gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Kurban bayramında emeklilerin hesaplarına 1.100 TL yatırılmışken 2023 yılı için bu rakamın ne kadar olacağı yönündeki açıklamalar yakından takip ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023?

2023 yılında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da emekli bayram ikramiyeleri için belli bir tutar öngörülmektedir. Geçen yıl yapılan ödemelerde olduğu gibi, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2023 yılında da Kurban ve Ramazan Bayramı için ayrı ayrı belirlenecektir.

RAMAZAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023?

2023 senesinde emekli maaşlarına yüzde 30 zam gelmesiyle birlikte, Ramazan Bayramı ikramiyesi de artacak. Eğer bu zam oranı emekli bayram ikramiyelerine yansıtılırsa, bayram ikramiyesi tutarı 1430 lira civarına yükselecek. Resmi bir açıklama yapılmadığı için detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bayramdan önce en geç bir hafta öncesinde ödemelerin başlayacağı öngörülüyor.

EYT’DEN EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

3 Mart 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlanan EYT olarak da bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi başvurularına 2 milyon 225 bin kişiye yakın vatandaşın başvurduğu açıklandı. EYT’den yararlanan kişilerin emekli bayram ikramiyesi alıp alamayacağı merak konusuydu. Yapılan açıklamalara göre EYT kapsamında emekli olanlar, bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. Ancak 2 milyon 225 bin kişinin emeklilik başvurusu nedeniyle sistemde yoğunluk yaşanması bekleniyor ve başvuruların gecikmesi öngörülüyor. Mart ayında başvuru yapan vatandaşların Nisan ayında emekli aylığı almaya başlaması bekleniyor ve EYT ile emekli olanların Ramazan Bayramı'ndaki ikramiye hakkından yararlanacakları tahmin ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi almaya hak kazandığı açıklanmıştır. Aynı anda birden fazla emekli aylığı alan vatandaşların sadece bir ikramiye alabileceği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar hak sahiplerinin hisseleri oranında bayram ikramiyesi alacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanların alacağı ikramiye ise iş göremezlik derecesi oranına göre belirlenecektir. Sadece banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlar bayram ikramiyesi almazken, diğer tüm emekliler bu haktan yararlanabilecek.