Ev Almak İsteyenler Dikkat! Düşük Faizli Kredi Paketleri Geliyor!

Uzun süredir kendi evine sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için yeni haklar tanımlanıyor. Konut alanına yönelik kampanyalar için iki farklı alternatif gündemde yerini alıyor. TOKİ konut projesi kapsamında çalışmalar devam ederken kredi faizlerinde düşüş yaşanacağı söyleniyor. Ocak ayının ilk haftası ile beraber sürecin net sonucu herkesle paylaşılacak. Bunun öncesinde kredi faizleri ile ilgili iki farklı yöntem üzerine konuşmalar sürüyor. “İlk evim ilk işyerim” projesi kapsamı genişletildi. Orta gelir grubuna yönelik yeni bir kredi paketi duyuruldu. 2023 yılı itibariyle bu faydadan yararlanılmaya başlanabilecek. Kredi paketi kapsamında konut alımı için sunulacak kredilerin faiz oranlarının ise yüzde birden daha az olması bekleniyor.

%0.79 ile %0.89 ve %0.99 gibi farklı kademelerde kredi kullanım fırsatı sağlanması bekleniyor. Öte yandan konut fiyat endeksi açıklandı. Türkiye'deki genel birim üzerinden fiyat ortalamasının 16.500 TL olduğu fark edildi. İstanbul gibi metropol ve göz önünde bulunan illerde ise bu rakam 26.637 TL seviyelerini görebiliyor.

Kredi Paket İçerikleri Nasıl Olacak?

Kredi paketi henüz açıklanmış değil. Fakat öngörü olarak uzmanlar 10 yılın üzerinde fırsat sunulmasını bekleniyor. 15 yıl olma ihtimali üzerinde duruluyor. 15 yıllık vade süresi ile aylık taksitlerle konut alımında yeni bir fırsat alanı oluşturulabilir. Eğer belirlenmiş şartlar kapsamında yeni kredi paketleri duyurulursa bunun için kişilerin o şartları taşıması gerekecek. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin kendi ya da ailesi üzerinde kayıtlı bir taşınmaz olmaması aranması gibi farklı şartlar getirilebilecek.

Var olan kredilerin kullanılmaya devam edilebilmesi karışıklık oluşturmaması için sıfır konutlarda geçerli olacak bir kredi kampanyası olacak. Bu süreç özellikle inşaat sektörünün daha aktif hale gelmesini sağlayacak Uzmanlar uyarıyor. İkinci el konutlarda yüksek bir artış olmamalı ki belirlediğimiz proje hedefine ulaşsın, diyor. Kredi de beklenen iki farklı alternatiften ilki kişinin geliri üzerinden sunulan bir kredi paketi oluşturulması oldu. İkinci alternatif ise konutun tipine ve bedeline göre oluşturulan bir kredi paketi olması planlanıyor.