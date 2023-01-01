Emeklilere müjdeli haber: Emekli Maaş Ödemeleri Erken mi Yatacak?

Milyonlarca vatandaşın aklındaki tek soru kısa süre sonra yeni yıla giriş yapılacak emekli maaş ödemeleri ne kadar olacak? Emekli ve memurlara yönelik süreç tüm hızıyla devam ederken emekli maaşlarının yılbaşından önce yatması ile ilgili konuda gündeme geldi. Emekli taban aylığı 6 aylık enflasyon rakamının yanı sıra refah artışı ile beraber belirlenecek. 2023 yılının zamlı rakamları beklenirken Ocak ayı emekli maaşının yeni yıla özel erken yatırılması mümkün mü? konusu konuşuluyor.

Konu üzerine Bakanlıktan açıklama geldi. Herhangi bir şekilde Ocak ayı maaşının erkenden yatırılması mümkün değildir. Yılbaşından önce yatırılması söz konusu değildir. Her ay alınan tarihte yeniden hesaba yatırılacaktır. Ocak ayında açıklanacak zamlar sonrasında ilk zamlı maaşlar yeni yıl itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacaktır. SSK'lı olup emekli maaşı alan kişiler hangi günlerde ödeme alıyor, konusu da merak ediliyor.

Emekli Maaşları Ne Zaman Hesaba Yatırılıyor?

4A kapsamına giren tüm emekliler tahsis numarasına son rakamı üzerinden emekli maaş ödemesini alıyor. Buna göre son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde hesabında bu rakamı maaşında bulabiliyor.

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar 18'inde

Son rakamı 5 olanlar 19'unda

Son rakamı 3 olanlar 20'sinde

Son rakamı 1 olanlar 21'inde ödeme alıyor

Bağ-kur üzerinden emekli aylığı alanların:

Tahsis numarası 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25'inde

1 ve 3 olanlar 26'sında

4, 6, 8 olanlar 27'sinde

0 ve 2 olanlar 28'inde maaşını alabiliyor

2023 Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

14 milyona ulaşan emeklinin aklında son günlerde tek bir soru var zamlı maaşlar ne kadar olacak? 3 Ocak tarihi itibariyle açıklanacak rakamlar asgari ücret rakamında yaşanan rekor artış sonrası iyi bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklaması sonrasında emekli ve memurları ödenecek olan zamlı rakamların refah payı seviyesi göz önünde bulundurularak belirleneceğinin de sinyali verilmiş olundu. Tüm bu gelişmeler ışığında refah payı eklemesi ve genel olarak inisiyatif gereği iyileştirme yapılıp net bir rakama ulaşılacak.

2023 yılı asgari ücrete uygulanan zam %54.7 oldu. Memurlar için ise bu süreçte sözleşme artışına bağlı olarak ek bir ödeme yapılabilir. Bağ-kur ve SSK emeklilerinin taban aylığı 3.500 TL bu rakamın da yükselmesi konuşuluyor. 5000 TL'ye ulaşması mümkün gözüküyor. Aralık ayı enflasyon verileri belirlendikten sonra 6 aylık enflasyon üzerinden net bir rakama ulaşılacak. Memur emeklileri ya da memurlar %8'lik toplu sözleşme artışı ilave edilerek enflasyon farkı üzerinden maaşlarını alacak. Şu ana kadar oluşan rakamlar düşünüldüğünde SSK, Bağ-kur emeklileri için .05 memur, memur emeklisi için ise .11 oranında zam tablosu gözüküyor.

3 Ocak tarihinde açıklanacak veriler ışığında 6 ay üzerinden net bir rakam belirlenmiş olunacak. Öte yandan Merkez Bankası orta vadeli hedefi kapsamında bir anket yaptı. Anketin sonucu %65 ile %72'yi gösteren enflasyonu ortaya çıkardı. SSK ve Bağ-kur emeklisi için refah payının %20 civarında olması bekleniyor. Zamlı tutarlara asgari ücretin etkisi de büyük oluyor. Bu da umutları daha da çoğaltıyor.