Son dönemde küresel ve yerel enflasyon ışığında çeşitli ürün ve sektörlerde önemli fiyat artışları yaşandı. Ne yazık ki konut piyasası da bu artışlardan uzak. Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler konut fiyatlarındaki artışı daha da şiddetlendirdi. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi bankaların sunduğu kredi olanaklarını araştırmaya başladı.

İş Bankası piyasalardaki zorluğu gördüğü için geçtiğimiz günlerde resmi web sitesi üstünden yeni konut kredisinin faiz ve vade oranlarını içeren detayları paylaştı. Bu kampanyanın en önemli amacı, ev satın almayı isteyen ama nakit sıkıntısı yaşayan bireylere destek olmaktır. Bu girişimin bir parçası olarak İş Bankası, 48 ay vadeli 900 bin TL tutarında konut kredisi sunuyor.

KREDİ KAMPANYASININ DETAYLARI

İş Bankası ev kredisine başvurmak için size birden fazla yöntem sunuyor. Bunlardan en kolayı evden çıkmadan online olarak başvuru yapmaktır. Bunun için isbank.com.tr’ye girip hizli-islemler sayfasını ziyaret etmeniz ve Ev Kredisi seçeneğini seçmeniz yeterli olmaktadır.

Başvurunuzu tamamlamak için verilen adımları izleyin. Alternatif olarak, Şimdi Başvur butonuna tıklayarak karşınıza çıkan ekrandaki gerekli bilgileri de doldurabilirsiniz. Yüz yüze bir yaklaşım tercih ediyorsanız, size en yakın İş Bankası şubesini ziyaret ederek de ev kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

İş Bankası, web sitesinde 900 bin TL konut kredisi olanaklarını incelemenizi sağlayan kullanışlı bir kredi hesaplama tablosu hazırladı. 48 ay vadeli bu kredi seçeneği cazip koşullar sunuyor. İşte istenen faiz oranı:

İş Bankası'nın konut kredisi kampanyası kapsamında 900 bin TL kredi için 48 ay vade imkanından yararlanabilirsiniz. Aylık faiz oranı ise yüzde 2,85 gibi rekabetçi bir seviyede. Sonuç olarak aylık taksit tutarı 34 bin 640 TL olarak hesaplanıyor.