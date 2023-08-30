Türkiye'de kredi piyasası önemli gelişmelere sahne olurken, bankalar da müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik finansal destek sunma konusunda adım atıyor. Mevcut kredi ürünleri arasında konut kredisi en çok rağbet gören ürün olarak öne çıkıyor.

Konut kredisi almak isteyen bireyler, çeşitli bankaların sunduğu kredi masraflarını titizlikle inceliyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, uygun maliyetli kredilerin bulunamamasına neden oluyor. Bununla birlikte, kamu bankaları aracılığıyla en rekabetçi oranlarda konut kredisi almak için hala umut var. Bu nedenle son dönemde kamu bankalarına yapılan konut kredisi başvurularında önemli bir artış yaşanıyor. Özellikle Vakıfbank, piyasa ortalamasını dikkate alarak son derece uygun faiz oranlarıyla konut kredisi kullandırmasıyla öne çıkmaktadır.

KONUT KREDİSİNDE 180 AY VADE İMKANI

Devlet kısa bir süre önce, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek sağlamak ve inşaat sektörünü desteklemek amacıyla düşük faizli bir konut kredisi kampanyası başlatmayı planladığını açıkladı. Ancak lansman tarihi ve faiz oranlarına ilişkin önemli ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ayrıca, 180 ay vadeli bu konut kredisi fırsatından yararlanmak için uygunluk kriterleri de henüz netleşmemiştir. Bu kampanyanın kapsayıcılığı ve tüm vatandaşlar için erişilebilir olup olmayacağı da belirsizliğini korumaktadır. Kampanyanın resmi duyurusuna kadar konut fiyatlarında beklenen artış göz önünde bulundurulduğunda, bir an önce konut kredisi almayı düşünmek akıllıca olacaktır.

VAKIFBANK 700.000 TL İÇİN FAİZ ORANI

Vakıfbank, konut kredisi kullanmak isteyenlere yönelik yeni bir kredi seçeneği sundu. Banka tarafından verilen bilgiye göre, bu krediyi tercih eden müşteriler aylık yüzde 2,39 faiz oranına tabi olacaklar.

Vakıfbank tarafından yayınlanan maliyet tablosu, müşterilerin konut kredisi kullanırken karşılaşabilecekleri tüm masrafları kapsıyor. Özellikle 120 ay vade ve 700.000 TL kredi tutarı seçen müşteriler için aylık yüzde 2,39 faiz oranı uygulanıyor. Bu hesaplamaya göre aylık kredi taksiti 17.774 TL olarak hesaplanmaktadır.