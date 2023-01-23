23- 29 Ocak 2023 Haftalık Burç Yorumları

Pazartesi gününde Ay, kova burcunda bulunurken güne başlanacak ve pazartesi günü oldukça hareketli bir şekilde geçecek. Burç sahipleri pazartesi gününde çeşitli insanlar ile bir araya gelebilir ve yoğun bir programa adım atabilir. Ay, Venüs ve Satürn ile kavuşum açısı içerisinde olacak ve bu durum burs sahiplerini pek çok yönden etkisi altına alacak. Gün içerisinde arkadaşlar ve sosyal hayat ile ilgili konularda zorlayıcı durumlarda gerçekleşebilir.

Salı gününde Ay bu defa balık burcuna geçiş yapacak ve ortamda gerginlikler meydana gelecek. Ortam yumuşamaya yakınken insanların tartışmacı bir kişiliğe bürünmesi ise gerginlikleri alevlendirecek. Bunun yanı sıra burç sahiplerinin alıngan bir kimliği bürünmesi de olası bir durum olarak değerlendiriliyor.

Çarşamba gününde Ay, balık burcunda ileri hareketine devam edecek ve gün içerisinde Neptün ile bir kavuşum gerçekleşecek. Oldukça fazla oranda yanlış anlaşılacak olan burç sahipleri alıngan ve hassas davranacaktır. Bununla birlikte empatilerinin ve sosyal yaratıcılıklarının da yüksek olduğunu hissedecek olan burç sahipleri pazartesi ve salı gününe göre daha sakin bir davranış sergileyebilir.

Perşembe gününde Ay, bu defa koç burcuna geçiş yapacak ve ayın koç burcuna geçiş yapması ile insanlar enerjilerinin çok yükseldiğini hissedecek. Çarşamba gününde hissedilen tembellik yerine enerjiye bırakacak ve hareketli bir gün geçirilecek. Jüpiter ile kavuşum açısı içerisinde olacak olan Ay, haftanın en güzel günü olan perşembe gününde yeni sürprizler barındıracaktır. Gün içerisinde dışarı aktiviteleri gündemde yer alabilir ve elverişli bir gün geçirilebilir. Bununla birlikte önemli konuşma ve eğitim ile ilgili konular da değerlendirme altına alınacaktır.

Cuma gününde Ay, koç burcunda ileri hareketine devam edecek ve bu durum burç sahiplerine yüksek enerji verecektir. Gün içerisinde çok belirgin bir açı yapmayacak olan ay sakin bir gün geçirilmesini sağlayacaktır.

Cumartesi gününde Ay, koç burcundan sonra boğa burcuna geçiş yapacak ve bu durum pek çok etkileri yaşatacaktır. Gün içerisinde Ay boğa burcuna geçiş yapma sonrasında Satürn ve Venüs ile uyumlu bir açı içerisinde bulunacak ve bu da sosyal yönden zengin bir gün getirecektir. Ancak yine de burç sahiplerinin anlaşmazlıklar yaşanmasına dikkat etmesi gerekir ve bu durumdan kaçınılması tavsiye edilir. Aile ilişkilerine ve ikili ilişkilere dikkat edilmesi gerekir ve Ay’ın Güneş ile kare açı yapacak olmasına dikkat edilmelidir.

Pazar gününde ay boğa burcunda ileri hareketine devam edecek ve bu durum burç sahiplerini değişiklik ister bir hale getirecektir. Yaratıcı fikirler de pazar gününde etkisini gösterecektir ve burç sahipleri cumartesi gününden farklı olarak yeni bir iş ile meşgul olmayı tercih edecektir. Cumartesi gününden farklı olarak Ay Güneş ile uyumlu bir açıda bulunacak bu şekilde kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmemiz gerekecektir. Duygularımızı ifade eder bir noktada bulunacağız ve etrafımızda daha çok anlaşıp daha çok iletişim kurmaya çalışacağız.