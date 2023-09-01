Türkiye'de konut kredisi kullanarak ev sahibi olma hayali giderek zorlaşıyor. Buna rağmen bireyler, mevcut koşullarda en uygun konut kredisini bulma umuduyla kredi maliyetlerini ısrarla araştırıyor. Ne yazık ki ucuz konut kredisi bulmanın kolay olduğu günler geride kaldı ve böyle bir fırsatı değerlendirmek son derece zorlaştı. Dolayısıyla bireyler artık mevcut seçenekler arasında en düşük maliyetli kredilere yöneliyor.

Bu çerçevede, en uygun maliyetli konut kredilerini sunmasıyla tanınan bankalardan biri olan Ziraat Bankası, kısa bir süre önce yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ev alma hayali kuran vatandaşların ilgisini çekti. İşte Ziraat Bankası'nın yeni kredi teklifinin detayları.

ZİRAAT BANKASI’NDAN 120 AY VADELİ KREDİ

Kamu bankaları, uygun koşullarda konut kredisi almak isteyenlerin tercihi oluyor. Uzun yıllardır konut kredisi politikaları uygulayan bu bankalar, kârdan çok inşaat sektörüne desteği ön planda tutuyor. Kamu bankaları, konut kredilerinde maliyet avantajı sunarak inşaat sektörünü canlandırmakta ve vatandaşların konut kredisiyle ev sahibi olmasıyla yeni istihdam olanakları yaratmaktadır. Özellikle Ziraat Bankası, müşterilerine uygun maliyetli konut kredileri sunma konusunda kararlıdır.

Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyasının dikkat çekici birkaç özelliği bulunmaktadır. Borçlular, 120 aya kadar geri ödeme süresini tercih edebilir ve kredilerinin ödeme taksitlerini on yıla yayabilirler. Daha uzun geri ödeme süresi daha yüksek faiz maliyetine neden olsa da, aynı zamanda daha düşük aylık taksitler anlamına geliyor.

1 MİLYON LİRANIN FAİZ ORANI

Ziraat Bankası aylık yüzde 2,59 gibi bir faiz oranıyla konut kredisi sunuyor. Örneğin 120 ay vadeli 1 Milyon TL konut kredisi kullanıldığında aylık 27.162,91 TL taksit ödenmesi gerekiyor. Bu taksit başlangıçta kredi kullanan müşteriler için zorlayıcı olabilir. Ancak iki yıl sonra enflasyonun etkisi de göz önünde bulundurulduğunda bu taksit daha yönetilebilir ve makul hale gelecektir.