Yapı Kredi ev sahibi olma hayalinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır. Hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek mükemmel bir finansal çözüm olan Yapı Kredi'nin konut kredisinin detayları haberimizde. İşte güncel ödeme tablosu ve diğer detaylar.

Yapı Kredi tarafından sunulan ev kredisi, kiradan kurtulmanız ve kendinize ait bir eve sahip olmanız için mühim bir fırsat sunuyor. Banka esnek başvuru seçenekleri, rekabetçi faiz oranları ve çeşitli avantajlarla tüm süreç boyunca size destek olmayı taahhüt ediyor. Peki Ağustos 2023 için Yapı Kredi’nin konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte tüm ayrıntılar.

BAŞVURU ÇOK KOLAY

Yapı Kredi ile ev kredisine başvurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Banka konut kredisi için size en uygun olanı seçme esnekliği sağlayan birden fazla seçenek sunuyor. Başvuru için hemen internet sitesindeki başvur butonuna tıklayabilir, Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden Krediler menüsünden Ev Kredisi Başvurusu altındaki seçenekleri takip edebilir ya da size en yakın Yapı Kredi Şubesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Ev kredisi hesaplamanızı tamamladıktan sonra kolayca başvurunuzu yapabilir ve Yapı Kredi Ev Kredisi ile hayalinizdeki evin kapısını açabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, size en yakın şubeyi ziyaret edebilirsiniz.

600 BİN LİRA İÇİN FAİZ ORANI NE KADAR?

Yapı Kredi konut kredisi ile 120 aya kadar geri ödeme süresi seçme esnekliğine sahip olursunuz ve rahat bir kredi geri ödemesi sağlarsınız. Ayrıca banka, konut kredisi vadesi sonunda maksimum yaşı 70 olarak belirleyerek size makul ve stressiz bir geri ödeme süresi sunar. Aşağıda güncel faiz oranlarını ve ödeme tablolarını bulabilirsiniz.

Tutar: 600.000 TL

Vade (Ay): 60 ay

Aylık Faiz Oranı: %3,60

Taksit Tutarı: 24.539,55 TL

Tutar: 600.000 TL

Vade (Ay): 120

Aylık Faiz Oranı: %3,60

Taksit Tutarı: 21.914,46 TL