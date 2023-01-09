Meclisten geçti: Emekliye 30000 TL ödeme ve 36 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisi verilecek!

Devlet destekli olarak Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda 30000 TL ödeme 36 ay vadeli gelir belgesiz ve kefilsiz ödenecek.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştireceği bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacak olan kişilerden tek istediği şart ise maaş müşterisi olmasıdır. Ziraat Bankası, emekli maaş müşterisi olmanız durumunda dilediğiniz zaman nakit ihtiyacınızı bu banka üzerinden giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası, emekli maaşına 30000 TL nakit kredi ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri verileceği gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi olarak sizlere yüksek limitli, emekli kredileri de kullandırılıyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşı üzerinden 30000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme veriyor. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen, emekleri, internet bankacılığı kullanıyorlarsa Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Meclis onayından geçen bu krediler, devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak sadece emekli olan vatandaşlara kullandırılmaktadır.