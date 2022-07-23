23 Temmuz Euro Ne Kadar?

Gündemin merak edilen konusu tabiki de döviz piyasası. Euro, Dolar, Altın fiyatları ne durumda?

23 Temmuz 2022 güncel Euro kuruna bakıyoruz. ' Euro ne kadar oldu? 1 Euro kaç TL?' sorularını cevaplandırıyoruz.

Euro ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 23 Temmuz 2022 günü güncel euro fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün euro kaç TL? Euro düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN EURO NE KADAR?

23 Temmuz 2022 bugün 1 euro kuru 18,04 TL'dir. 1 euro alış fiyatı 18,01 TL iken, 1 euro satış fiyatı 18,04 TL'dir.