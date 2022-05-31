Etiyopya'da Kitlesel Gözaltılar Basın Özgürlüğünün Daraldığına İşaret Ediyor

26 Nisan'da, Etiyopya başsavcılığından bir yetkili, dezenformasyon ve nefret söylemini bastırmak için polis eylemi eksikliği olarak adlandırdığı şeyden yakınmak için devlet medyasına gitti.

Ülkedeki bazı gazeteciler bunu kötü bir alâmet olarak gördü.

Addis Ababa merkezli bir gazeteci, hedef alınma korkusuyla anonimlik koşuluyla El Cezire'ye verdiği demeçte, "Çağrıyı duyduğumda, basına yönelik bir baskının yakın olduğunu biliyordum" dedi. "Hükümetin basını, özellikle de dijital içerik üreticilerini dizginlemeye istekli olduğuna dair söylentiler duymuştum. Şimdi tek soru, kaçımızın hapse atılacağıydı."

Bu tahminin doğru olduğu kanıtlandı.

29 Nisan'a kadar, devlet tarafından işletilen Etiyopya Medya Otoritesi, en az 25 medya kuruluşuna karşı ceza davası açtığını açıkladı.

Daha sonra, bu ay boyunca, Etiyopya polisi yerel haber odalarına saldırdı ve gazeteciler, dergi editörleri ve talk show sunucuları da dahil olmak üzere 19 kişiyi gözaltına aldı.

Bir kamu kurumu olan Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Daniel Bekele, "Etiyopya'nın medya yasasının, medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen herhangi bir suç için duruşma öncesi tutukluluğu açıkça yasakladığını yineliyoruz" dedi. "Gözaltına alınan tüm medya personeli serbest bırakılmalıdır."

Ayrıca The Economist muhabiri Tom Gardner 13 Mayıs'ta ülkeden sınır dışı edildi.

Tutuklamaların en az bir düzinesi, Etiyopya ordusu ile Amhara bölgesindeki milisler arasındaki çatışmaların patlak vermesinin eleştirel kapsamıyla bağlantılı. Buna ek olarak, bölgedeki güvenlik güçleri, etnik Amhara milislerini terhis etme planlarını eleştiren 4.000'den fazla hükümet karşıtı göstericiyi ve muhalefet siyasetçisini gözaltına aldı.

Tutuklamalar, bu yıl Etiyopya genelinde tutuklanan toplam medya çalışanı sayısını 22'ye yükseltti. Yetkililer, tutukluları, ülkenin çatışmalarla parçalandığı bir zamanda akan kanı daha da kötüleştirmekle suçladı.

Amhara bölgesel hükümeti sözcüsü Gizachew Muluneh, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü hakkı, bireylerin, toplulukların, hükümetin veya ülkenin onurunu zedelemeye izin vermiyor" dedi. "Etnik ve dini çatışmalar çağrısı yapmak ve aşırılık yanlısı gündemleri zorlamak affedilemez suçlardır ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez."

Bununla birlikte, basın özgürlüğü savunucuları, gözaltıların tutarlı bir eğilimin parçası olduğunu söyleyerek yetkililerin yorumlarını reddediyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Afrika programı başkanı Angela Quintal, "CPJ, Etiyopya'da son üç yılda basın özgürlüğünde ciddi bir düşüş olduğunu belgeledi" dedi. "Bu düşüş, devam eden iç savaş sırasında hızlandı. Çok sayıda gazeteci tutuklandı ve yargılanmadan veya uzun süre suçlama öncesi süreler boyunca gözaltına alındı."

Baskı, Etiyopyalı gazetecilerin işlerini bırakmayı veya komşu ülkelere kaçmayı düşünmelerine neden oldu. Bazıları raporlarını yumuşattı ve yan çizgiler olmadan hikayeler yazmayı seçti.