Etiyopya, Mavi Nil Mega Barajında Elektrik Üretimine Başladı

Etiyopya, Nil Nehri üzerinde yer alan ve komşuları Sudan ve Mısır'ın akıntıya karşı ciddi su kesintilerine neden olacağını söylediği devasa bir hidroelektrik santrali olan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'ndan (GERD) ilk kez elektrik üretmeye başladı.

Başbakan Abiy Ahmed, tartışmalı multi milyar dolarlık projede bir kilometre taşı olan mega barajdan Pazar günü elektrik üretiminin resmen açılışını yaptı.

Abiy, üst düzey yetkililerin eşlik ettiği bir hareketle, elektrik üretim istasyonunu gezdi ve elektronik ekranda bir dizi düğmeye bastı.

Başbakan komşu ülkelere ülkesinin çıkarlarına zarar vermek istemediğini garanti etmeye çalıştı.

Abiy, "Etiyopya'nın asıl çıkarı, karanlıkta acı çeken nüfusun yüzde 60'ına ışık getirmek, enerji almak için sırtında odun taşıyan annelerimizin emeğini kurtarmaktır" dedi.

"Gördüğünüz gibi, etiyopya halkı ve hükümetinin Mısır ve Sudan'ı aç bırakmak için suyu batırdığı söylentilerinin aksine, bu su daha önce Sudan ve Mısır'a akarken enerji üretecek."

Ancak Mısır dışişleri bakanlığı, Etiyopya'yı üç ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve taraflardan herhangi birinin nehrin suyunun kullanımında tek taraflı eylemlerde bulunmalarını yasaklayan bir ön anlaşmayla "ihlallerinde ısrar etmekle" suçladı.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada, barajın doldurulmasıyla ilgili ilk anlaşmanın ilk ihlallerinin meydana geldi.

Sudan'dan hemen bir açıklama gelmedi.

Bağlayıcı anlaşma yok

Büyük Etiyopya Rönesans Barajı, Afrika'daki en büyük hidroelektrik programı olarak belirlenmiştir, ancak Etiyopya'nın 2011'de temel atmasının ardından bölgesel bir anlaşmazlığın merkezinde yer almaktadır.

Etiyopya'nın aşağı yönlü komşuları Mısır ve Sudan barajı Nil sularına olan bağımlılıkları nedeniyle bir tehdit olarak görürken, Addis Ababa barajı elektrifikasyonu ve gelişimi için gerekli görüyor.

4,2 milyar dolarlık projenin nihayetinde Etiyopya'nın elektrik üretimini iki katına çıkarmaktan daha fazla 5 bin megavattan fazla elektrik üretmesi bekleniyor.

Devlet medyası, Etiyopya'nın batısındaki Benişangul-Gumuz bölgesindeki Mavi Nil Nehri üzerinde yer alan ve Sudan sınırından çok uzak olmayan 145 metre (475 fit) yüksekliğindeki barajın Pazar günü türbinlerinden birinden 375 megavat elektrik üretmeye başladığını bildirdi.

Sulama ve içme suyunun yaklaşık yüzde 97'si Nil'e bağımlı olan Mısır, barajı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.

Sudan projenin yıllık su baskınlarını düzenlemesini umut etmesine karşın, GERD'nin işleyişi konusunda anlaşma sağlanmadan kendi barajlarının zarar görebilmelerinden korkuyor.

Her iki ülke de etiyopya'yı devasa barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir anlaşma için zorluyor, ancak Afrika Birliği (AÜ) himayesinde yürütülen görüşmelerde bir atılım sağlanamadı.