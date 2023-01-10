Et kıyma, dana kuşbaşı, kasap köfte fiyatında cazip indirim başladı! 31 Ocak'a kadar herkes yararlanabilir!
Güncel et fiyatları merak konusu oldu. Marketler Ocak ayında fiyat sabitleme kararı aldı. Alınan bu karar et fiyatlarının merak edilmesine neden oldu.
31 Ocak'a kadar herkes yararlanabilir! Et kıyma, dana kuşbaşı, kasap köfte fiyatında cazip indirim başladı! Et ve kıyma fiyatlarında enflasyon nedeniyle yaşanan artış dikkat çekmiş ve özellikle geçen sene fiyatlarda dikkat çeken bir artış yaşanmıştı. Ancak Ocak ayında marketlerin fiyat sabitleme politikasıyla birlikte fiyatlar cazip bir indirim yaşandı. Bu bağlamda güncel et fiyatlarını sizinle paylaşıyoruz.
Et kıyma, dana kuşbaşı, kasap köfte fiyatında cazip indirim başladı. 31 Ocak'a kadar herkes yararlanabilir. Güncel et fiyatları merak konusu oldu. Marketler Ocak ayında fiyat sabitleme kararı aldı. Alınan bu karar et fiyatlarının merak edilmesine neden oldu.
OCAK AYI ET, KIYMA FİYATLARI
1 kg Dana Kuşbaşı
156,90 TL/kg
1 kg Dana Bonfile
409,90 TL/kg
1 kg Dana Antrikot
269,90 TL/kg
1 kg Dana Kıyma -20 Yağ
144,90 TL/kg
1 kg Dana Biftek
174,90 TL/kg
1 kg Kasap Köfte
149,90 TL/kg
1 kg Dana + Kuzu Karışım Kıyma
163,90 TL/kg
Kuzu Kol
131,90 TL/kg
1 kg Dana Pırzola
254,90 TL/kg
1 kg Kuzu İncik
161,90 TL/kg
1 kg Kuzu Biftek
188,90 TL/kg
1 kg Yemeklik Kuzu Kuşbaşı
183,90 TL/kg
1 kg Kuzu Bonfile Fleminyon
263,90 TL/kg
1 kg Kuzu Külbastı
188,90 TL/kg
1 kg Kuzu Kapamalık Et
148,90 TL/kg
Saray Kokoreç 2 kg Kuzu Kokoreç Pişmiş
500,00 TL
250,00 TL/kg
1 kg %5-%7 Yağ Dana Kıyma
208,90 TL/kg
1 kg Dana İnegöl Köfte
149,90 TL/kg
1 kg Dana Rostoluk Et
198,90 TL/kg
1 kg Sotelik Dana Et
174,90 TL/kg
1 kg %7- Yağ Dana Kıyma
201,90 TL/kg
1 kg Dana Gulaş
174,90 TL/kg
1 kg Kuzu Gerdan
114,90 TL/kg
200 gr Dana Antrikot Füme
139,75 TL
1 kg Dana Döş Sarma
148,90 TL/kg
1 kg Kemikli İnciksiz Kuzu Yarım Kol
157,90 TL/kg
1 kg Dana Strogonof
212,90 TL/kg
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