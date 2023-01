Et kıyma, dana kuşbaşı, kasap köfte fiyatında cazip indirim başladı! 31 Ocak'a kadar herkes yararlanabilir!

31 Ocak'a kadar herkes yararlanabilir! Et kıyma, dana kuşbaşı, kasap köfte fiyatında cazip indirim başladı! Et ve kıyma fiyatlarında enflasyon nedeniyle yaşanan artış dikkat çekmiş ve özellikle geçen sene fiyatlarda dikkat çeken bir artış yaşanmıştı. Ancak Ocak ayında marketlerin fiyat sabitleme politikasıyla birlikte fiyatlar cazip bir indirim yaşandı. Bu bağlamda güncel et fiyatlarını sizinle paylaşıyoruz.

OCAK AYI ET, KIYMA FİYATLARI

1 kg Dana Kuşbaşı

156,90 TL/kg

1 kg Dana Bonfile

409,90 TL/kg

1 kg Dana Antrikot

269,90 TL/kg

1 kg Dana Kıyma -20 Yağ

144,90 TL/kg

1 kg Dana Biftek

174,90 TL/kg

1 kg Kasap Köfte

149,90 TL/kg

1 kg Dana + Kuzu Karışım Kıyma

163,90 TL/kg

Kuzu Kol

131,90 TL/kg

1 kg Dana Pırzola

254,90 TL/kg

1 kg Kuzu İncik

161,90 TL/kg

1 kg Kuzu Biftek

188,90 TL/kg

1 kg Yemeklik Kuzu Kuşbaşı

183,90 TL/kg

1 kg Kuzu Bonfile Fleminyon

263,90 TL/kg

1 kg Kuzu Külbastı

188,90 TL/kg

1 kg Kuzu Kapamalık Et

148,90 TL/kg

Saray Kokoreç 2 kg Kuzu Kokoreç Pişmiş

500,00 TL

250,00 TL/kg

1 kg %5-%7 Yağ Dana Kıyma

208,90 TL/kg

1 kg Dana İnegöl Köfte

149,90 TL/kg

1 kg Dana Rostoluk Et

198,90 TL/kg

1 kg Sotelik Dana Et

174,90 TL/kg

1 kg %7- Yağ Dana Kıyma

201,90 TL/kg

1 kg Dana Gulaş

174,90 TL/kg

1 kg Kuzu Gerdan

114,90 TL/kg

200 gr Dana Antrikot Füme

139,75 TL

1 kg Dana Döş Sarma

148,90 TL/kg

1 kg Kemikli İnciksiz Kuzu Yarım Kol

157,90 TL/kg

1 kg Dana Strogonof

212,90 TL/kg

