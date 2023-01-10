Başvurmayan fırsatı kaçırır! Tam 8 katı hesabınıza yatıyor! Eğer tüm paranızın yanmasını istemiyorsanız... Üç şartı tamamlayarak emekli olma şansını kaybeden vatandaşlar SGK'ya yazılı talepte bulunarak ödemesini geri alıyor. Bu ödemelerin kişinin mağdur olmaması adına yapılırken dilekçe verilen aynı takiben ödemeler hesaplara kuruşu kuruşuna yansıtılıyor.

Tam 8 katı hesabınıza yatıyor! Başvurmayan fırsatı kaçırır! Eğer tüm paranızın yanmasını istemiyorsanız hemen dilekçenizi hazırlayın. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olma şansı olmayan kişilere toplu para iadesi veriliyor. Bu ödemeler kişinin mağdur olmaması amacıyla yapılıyor ve dilekçenizi teslim ayın devamıyla paralar hesaplara geçiyor. Ödemeler için alt ve üst sınır uygulaması yapılıyor. Prime esas kazanç en fazla brüt asgari ücretin 7.5-8 katı olabiliyor.

TOPLU PARA İADESİ SAĞLANIYOR

SGK emekli olma şansı kalmayan vatandaşların ödediği primleri toplu para iadesiyle geri ödüyor.

3 ŞARTI TAMAMLAYAMAYACAK HERKES BAŞVURABİLİR

3 şartı tamamlayarak emekli olma şansını kaybeden vatandaşlar SGK'ya yazılı talepte bulunarak ödemesini geri alıyor.

AYNI AYNI TAKİBEN ÖDENİYOR

Kişinin mağdur olmaması adına yapılan bu ödemeler dilekçe verilen aynı takiben ödemeler hesaplara yatıyor.

8 KATINI GEÇEMİYOR

Geri ödeme için alt ve üst sınır uygulaması devreye alınıyor. Prime esas kazanç en fazla brüt asgari ücretin 7.5-8 katı olabiliyor.

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