Dövmeler Brezilya'da Travma ve Aile İçi İstismarın Üstesinden Gelmeye Nasıl Yardımcı Oluyor?

Talita Souza, Sao Paulo'daki Stylo Tattoo'nun kapılarından içeri girdi - aile içi istismarın sonucu olarak önkollarındaki yara izlerini örtmeyi umarak.

İki çocuk annesi Souza, dört yıl boyunca eşinin kendisine saldırdığı, saçını çektiği, astığı ve tekmelediği taciz olaylarını “kaza” olarak nitelendiriyor.

Souza, Al Jazeera'ya “Aile içi şiddet hakkında konuştuğumuzda çok fazla damgalama var, her zaman kadını suçlamaya çalışıyorlar” dedi. “Başkalarını incitebilecek insanlar olduğunu düşünmüyorlar.

"Beni [en son olayın olduğu 2017'de] ittiği için, bu bir kavga olarak kabul edildi. Kapıdan dışarı itildim. Tekrar içeri girmeye çalıştım ve kapıyı üzerime kapattı. Cam paramparça oldu ve 66 dikiş ve bu izlerle bitirdim.

"Yani bir kaza, bir ev kazası olarak adlandırıldı."

Souza, “We Are Diamonds” dövme projesini başka bir Facebook sayfasından aile içi istismar mağdurları için yardım ve tavsiyelerin paylaşıldığını duydu ve hayatına kısmen devam etmek için yara izlerini örtmesi gerektiğine karar verdi.

Proje, 2017 yılında eski hukuk öğrencisi Karlla Mendes tarafından başlatıldı.

Mendes, “sanatı birinin vücudunda sonsuza kadar bırakabilmeyi sevdiğini” fark ettikten sonra dövme tasarlamaya başladı.

"2016'da, biraz depresif olduğum ve kariyerime daha fazla anlam katacak bir şey aradığım, hayatımın zor bir döneminden geçtim. Ve sanırım bu proje sayesinde bunu buldum.”

Mendes, projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 160 kişiye hizmet verdi. İlkini hala hatırlıyor: Dövme yaptırabilmek ve kolundaki yara izini kapatabilmek için üç aylık maaşını biriktiren müşterilerinden birinin ev yardımcısı.

Mendes, Al Jazeera'ya stüdyosunda “Dövmesini çizerken aynada kendine baktı ve ağlamaya başladı” dedi.

“Ve orada işimin insanların hayatlarını değiştirebileceğini gördüm. İşte o zaman bu projeyi oluşturdum. Ona ödeme yapması gerekmediğini ve yeni hayatının tadını çıkarmak için yeni bir bluz ya da bikini alabileceğini ve bana bazı fotoğraflar gönderebileceğini söyledim.

Mendes, bu proje için kullandığı ekipman için bir sponsor bulurken, 40 yaşındaki kadın, kadınların duygusal geçmişlerinden kurtulmalarına yardımcı olmak için haftada iki gün ayırıyor.

“Aile içi şiddet, meme kanseri, ezilmiş insanlar, başarısız ameliyatlar vb. mağdurlar alıyorum.

Yakınlarda oturan ve başını sallayarak onaylayan 35 yaşındaki Helloany Araquam Trufelli, dokuz yıl önce erken menopozu tersine çevirmek için tedavi gördü.

Hormon tedavisi iki yıl sürdü ve 40kg (88 pound) aldığını söyledi.

Al Jazeera'ya "Beni çok rahatsız etti çünkü herkes neden obez olduğumu sordu" dedi.

"100 kg'a (220 pound) ulaştım, yüksek tansiyon, diyabet, anemi, omurilik fıtığı oldum ve o iki yılda hayatımda olan her şeyi kabullenmem için psikolojik tedavi görmem gerekti.